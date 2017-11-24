60 ülkeden 1000’in üzerinde yabancı alıcı Bursa’ya geliyor

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MIB) işbirliğiyle bu yıl 30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Bursa Endüstri Zirvesi için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor.

Son teknoloji kullanılarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlerin yer alacağı global bir buluşma noktası olan zirve kapsamında; makine, uzay havacılık ve savunma sanayisinin yanı sıra kompozit ve raylı sistemler sektörü Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) projeleri ile 60 ülkeden 1000’in üzerinde iş insanı, firmalarla işbirliği için Bursa’ya geliyor. Alım heyeti organizasyonu BTSO ve TÜYAP işbirliğinde bugüne kadar kentte düzenlenen en kalabalık heyetlerden birisi olma özelliğini taşıyor.

Sanayinin gelişimine yön veren sektörler aynı çatı altında

Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, Kalıp Avrasya Fuarı ve Otomasyon Fuarı’nın eş zamanlı olarak düzenlendiği

Bursa Endüstri Zirvesi, 40 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. 4 gün boyunca sektörün nabzını tutacak fuarlar, 7 ayrı salonda toplam 40 bin m2 kapalı alanda, 400’den fazla firma ile gerçekleştirilecek. Sektörün yeni pazarlara ulaşmasında da önemli bir köprü olan Bursa Endüstri Zirvesi, her yıl düzenlenen birbirinden spesifik programlarla da gündem yönetimini üstlendiği gibi Türkiye’de var olan endüstrilerin dünya pazarında söz sahibi olması için önemli bir görev üstleniyor. Sanayinin gelişimine yön veren sektörleri aynı çatı altında bir araya getirerek, son teknolojik ürünleri ziyaretçilerle buluşturan, her yıl yüzde 10’dan fazla büyüme ile hazırlanan Bursa Endüstri Zirvesi; metal - sac işleme teknolojilerinden kalıp yan sanayisine, makine otomasyonuna kadar geniş ürün grubu ile dikkatleri bu yıl da üzerine çekmeye hazırlanıyor.



Burkay: Endüstri liderleri tek bir platformda buluşacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörlerin büyümesine öncülük eden hamlelerini sürdürdüklerini söyledi. Bursa’nın Türkiye’deki en önemli fuar merkezlerinden birisi olması için yeni nesil fuar organizasyonları düzenlediklerini kaydeden Başkan Burkay, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirecekleri ve yılın son fuarı olan Endüstri Zirvesi’nin de Bursa iş dünyasının rekabetçiliğini güçlendireceğini vurguladı. 400’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilecek olan fuarda, stant açacak firmaların yüzde 60’ının Bursalı firmalardan oluşacağını belirten İbrahim Burkay, “Sektörün önemli markalarının yeni teknolojilerini ve ürünlerini sergileyeceği Bursa Endüstri Zirvesi 2017, endüstri liderlerini tek bir platformda toplayacak. Yurt içinden ve yurt dışından önemli ziyaretçi ve yatırımcıları çekecek zirvede, Ticari Safari Projemiz kapsamında katılımcı firmalarla yabancı firmaların temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri de yapılacak. Endüstri Zirvemizin kentimiz ve sektörlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise metal ve saç işleme teknolojileri, kalıp yan sanayi ve otomasyon sektörlerinin tüm paydaşlarını tek çatı altında bir araya getirmekten oldukça mutluluk duyduklarını söyledi. Fuarların ülkemize 250 milyon dolarlık iş hacmi sağlayacağının altını çizen Ersözlü, “Bursa Endüstri Zirvesi, sektörlerin ve bölgesinin en önemli fuarı olduğunu söylesek yanılmayız. Fuar kapsamında 40 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyoruz. 7 ayrı salonda toplam 40 bin m2 de kapalı alanda, 400’den fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz fuarımız, sektörlerin kalkınmasında önemli rol üstleniyor .“

Bu yıl 30 Kasım - 3 Aralık tarihleri tarihlerinde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Bursa Endüstri Zirvesi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için bursaendustrizirvesi.com, bursametalisleme.com, bursasacisleme.com, kalipavrasya.com, bursaotomasyonfuari.com web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Basın Bülteni