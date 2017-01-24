"51 MİLYON 600 BİN 4,5G ABONESİ VAR"

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sektörde paydaşların yerlilik oranına dikkat etmesini isteyerek, "Biz, 5G'yi konuşurken, yerli ve milli oranını artırmayı konuşurken, eğer 4,5G'de bunu gerçekleştirmezsek o zaman birileri, dönüp bize sorar, 'arkadaş hangi hedefi ortaya koyuyoruz, hangi hedeften bahsediyorsun, önce elindekini yap.' O yüzden istirhamım elinizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmamız gerekiyorsa yapın." dedi.

Arslan, ASELSAN tarafından düzenlenen "5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, 4,5G'den 5G'ye gidiş çalışmalarını çok önemsediklerini dile getirerek bu önem çerçevesinde nerede, ne tür çalışma yapılırsa yapılsın katkı vermeye ve birlikte yol almaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sektöre verdikleri önem, hassasiyet ve destekleri dolayısıyla müteşekkir olduklarını belirten Arslan, teknolojinin hızla geliştiğini, Türkiye'nin de teknolojiyi takip eden değil, yenilenen teknolojiyi geliştiren, dünyayla birlikte bu sektörde büyümek isteyen ülke olduğunu söyledi. Arslan, "Sektörümüz bu konuda ciddi mesafe almak için 5G ve ötesiyle ilgili paydaşlarla bu işe kafa yoruyor. Sektör taraflarını bir araya getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "51 milyon 600 bin 4,5G abonesi var"

Elektronik haberleşme sektöründe 2G ve 3G şebekelerinin hız, kapasite ve akıllı cihazların piyasada yaygınlaşmasıyla yetersiz kaldığına işaret eden Arslan, bunun sonucunda 4G konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol göstericiliğiyle 4,5G'ye geçildiğini anımsattı. Arslan, 4,5G'ye vatandaşın ilgi ve alakasının üst seviyede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün 75 milyon abonemiz var. Bunun 4 milyon 400 bini 2G, 19 milyonu 3G, 51 milyon 600 bini de 4,5G abonesi. Ancak 4,5G ile ilgili daha tamamlamamız gereken yol olduğunu da rakamlar ortaya koyuyor. 4,5G'de 19 milyon aktif abone var. Aktif olmayan yaklaşık 33 milyon abonenin ise cihazlarını ve SIM kartlarını 4,5G’ye uyumlu hale getirdiklerinde aktif aboneliğe geçebilecekler. Tüm dünyanın hedeflediği gibi bizim de 5G ile tanışmak, yeni teknolojileri ülkemize kazandırmak. Bununla da yetinmemek bu kazanımları yerli ve milli ürünlerle sektörde yeni pazarlar oluşturacak şekilde yol almamız gerektiği ve buna göre hedefler ortaya koymamız gerekir."

Arslan, 4,5G yetkilendirmelerinde yerlilik kriterinin ortaya konduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz sektörü birlikte büyüteceksek, birlikte şekillendireceksek, bu işin takibini birbirimize bırakmamamız gerekir. Bu konudaki paydaşların hepsi bu yerlilik oranına dikkat etmeli, bu konuda mesafe almalı. Bize düşen bir şey olursa da elbetteki kapımız her zaman açık. Bu dediğim düşünce gerçekleşmezse elbetteki takip, denetim ve kontrol yetkimizi sonuna kadar kullanacağız. Bundan taviz vermemiz, bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. Biz, 5G'yi konuşurken yerli ve milli oranını artırmayı konuşurken eğer 4,5G'de bunu gerçekleştirmezsek o zaman birileri, dönüp bize sorar, 'arkadaş hangi hedefi ortaya koyuyoruz, hangi hedeften bahsediyorsun, önce elindekini yap.' O yüzden istirhamım, elinizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Dünden bugüne ne yaptıysak ama bugünden sonra üzerine koyarak yol almamız gerektiğinin farkındayız. Çünkü bugüne kadar olan hızla devam edersek, bizim bu yerlilik payını tutturmamız mümkün değil. En azından benim anladığım bu."

- "Yerli üretim ve Ar-Ge'de umutlandıran işbirliği çalışmaları yapıldı"

Evrensel hizmet kapsamında 2G teknolojisinde hizmete götürülen bin 799 yerleşim yerindeki teknolojiyi yükseltmek ve bin 500 ilave yerleşim yerine 4,5G teknolojisini götürmek için çalışma başlattıklarına dikkati çeken Arslan, "Bakanlık olarak ULAK baz istasyonlarını, evrensel hizmet kapsamında kurulan bu altyapılarla kullanmayı ve yerlilik oranını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

ASELSAN ve işletmeciler arasında mobil şebekelerde kullanılacak diğer donanımların da yerli üretimi ve Ar-Ge konusunda kendilerini umutlandıran işbirliği çalışmaları yapıldığını dile getiren Arslan, bugün "Baz İstasyonu Anteni İşbirliği İmza Töreni"nin yapılacağını, bunun imza töreni olarak değil, yerlileştirme, birlikte hareket etme, ortak çözüm bulma konusunda iyi bir başlangıç olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

İnternete giren her kullanıcının günde birden çok kullandığı hizmetlerin başında arama motorları geldiğini anlatan Arslan, dünya pazarının yüzde 98’inin 4 oyuncunun elinde bulunduğunu belirtti. Arslan, bu konuda dünyadaki uygulamalarla rekabet edebilecek yerli ve milli bir ürün geliştirmek amacıyla çalışma başlattıklarını, çözüm ortağı olmak isteyen herkesi bu iş birliğine davet etti.

- "5G ile endüstri uygulamaları daha da gelişecek"

Arslan, 5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarını başlattıklarını ve dünyada bu konuda ürün geliştiren ülkeler arasına girmenin şart olduğuna işaret ederek, ULAK’ı ilk 5G baz istasyonlarından biri yapmayı hedefledikleri, 5G antenleri de için de aynı hedefi hep birlikte düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Siber güvenlik, internet değişim noktaları ve veri merkezi gibi önemli işlerin başarısı için de yerlilik konusunun anahtar bir rol taşıdığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Geleneksel mobil şebekeler insanların birbirine bağlanması anlamını taşıyorken 5G her şeyin birbirine bağlanmasıdır. Daha fazla frekans kapasitesi ve daha fazla altyapı anlamına gelmektedir. 5G’nin uygulamaya girmesiyle endüstri uygulamaları daha da gelişecek, Bakanlığımızın çalışmalarını yürüttüğü akıllı ulaşım sistemleri için de uygun bir altyapı kurulmuş olacak. Geleneksel hizmetlere ilaveten, nesnelerin interneti, makinalar arası haberleşme ki Türkiye’de makinalar arası iletişim abone sayısı bugün 3 milyon 800 bin. 2022 yılı için dünyada internete bağlı 29 milyar cihaz olacak. Bu cihazların 18 milyarının nesnelerin interneti olarak birbirine bağlanacağı öngörülmekte."

Arslan, sürücüsüz araçlar, giyilebilir cihazlar, insansız hava araçları gibi birçok teknolojinin kullanım alanı ve pazar potansiyelinin 5G ve ötesi teknolojilerle daha da artacağını belirterek, Türkiye’de 5G ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.