500 mağazaya ulaşan Gratis hedef büyüttü

Aksaray mağazası çalışanları ve Gratis yöneticileri ile açılışı gerçekleştiren Bahadır Özbek, konuşmasında “500’üncü mağazamızın açılışını kutladığımız bu özel günde her şeyden önce müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Uluslararası oyuncuların arasında onların sevgileri ve ilgileri ile Türkiye'de lider marka olduk. Sayıları 4 bine ulaşan çalışanlarımıza verdikleri güç için, bu yolda başından beri bizleri yalnız bırakmayan tüm tedarikçilerimize de verdikleri destek için çok teşekkür ederiz” dedi. Bahadır Özbek, dünya markalarının Türkiye pazarında uygun koşullarda tüketici ile buluşturma stratejilerinin de bu başarıda büyük rol sahibi olduğunu söyledi.
Yüzde 100 Türk markası olmanın, tüketicilerin beklentilerini anlamada ve en uygun şekilde karşılamada önemli bir yeri olduğunu belirten Bahadır Özbek ayrıca Gratis’e ait markaların ürün gamlarını da bu beklentilere göre şekillendirdiklerini belirtti. Özbek ayrıca “Gratis, sektörde Türkiye’ye girmek isteyen uluslararası markalar için de çok önemli bir kanal durumunda. Dünyanın önde gelen markalarını, Türkiye pazarında tüketicilerimiz ile en uygun koşullar altında buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Özbek, konuşmasında Gratis’in bir dünya markası olma yolunda hazırlandığının sinyalini de verdi. Bundan sonra hedefimiz; Türkiye'de doğan ve büyüyen bu markayı, uluslararası arenada da başarılı bir oyuncu yapmak olacaktır şeklinde konuşan Özbek, “Markamızı yurt dışına açmaya hazırlarken, Türkiye'deki büyümemizi de aynı hız ve kararlılıkla sürdürerek liderliğimizi koruyacağız” dedi.
500’üncü mağazaya özel kampanya
Basın Bülteni
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