500 mağazaya ulaşan Gratis hedef büyüttü

Türkiye’nin lider kişisel bakım marketi Gratis, 500’üncü mağazasını Aksaray ilinde açtı. Açılış, Gratis CEO’su Bahadır Özbek’in katılımı ile gerçekleşti. Bahadır Özbek gerçekleşen açılışta, 500’üncü mağazaya ulaşmanın Gratis markası için olduğu kadar, sektör ve ülke için de önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Özbek, yılda 100’er mağaza açma başarısını üst üste 3 yıl gerçekleştirdiklerine, bu büyüme ile 76 ilde 500 mağazaya çıkarak Türkiye kişisel bakım sektöründe uzak ara lider marka olma başarısına ulaştıklarına dikkat çekti.



Aksaray mağazası çalışanları ve Gratis yöneticileri ile açılışı gerçekleştiren Bahadır Özbek, konuşmasında “500’üncü mağazamızın açılışını kutladığımız bu özel günde her şeyden önce müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Uluslararası oyuncuların arasında onların sevgileri ve ilgileri ile Türkiye'de lider marka olduk. Sayıları 4 bine ulaşan çalışanlarımıza verdikleri güç için, bu yolda başından beri bizleri yalnız bırakmayan tüm tedarikçilerimize de verdikleri destek için çok teşekkür ederiz” dedi. Bahadır Özbek, dünya markalarının Türkiye pazarında uygun koşullarda tüketici ile buluşturma stratejilerinin de bu başarıda büyük rol sahibi olduğunu söyledi.



Yüzde 100 Türk markası olmanın, tüketicilerin beklentilerini anlamada ve en uygun şekilde karşılamada önemli bir yeri olduğunu belirten Bahadır Özbek ayrıca Gratis’e ait markaların ürün gamlarını da bu beklentilere göre şekillendirdiklerini belirtti. Özbek ayrıca “Gratis, sektörde Türkiye’ye girmek isteyen uluslararası markalar için de çok önemli bir kanal durumunda. Dünyanın önde gelen markalarını, Türkiye pazarında tüketicilerimiz ile en uygun koşullar altında buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Özbek, konuşmasında Gratis’in bir dünya markası olma yolunda hazırlandığının sinyalini de verdi. Bundan sonra hedefimiz; Türkiye'de doğan ve büyüyen bu markayı, uluslararası arenada da başarılı bir oyuncu yapmak olacaktır şeklinde konuşan Özbek, “Markamızı yurt dışına açmaya hazırlarken, Türkiye'deki büyümemizi de aynı hız ve kararlılıkla sürdürerek liderliğimizi koruyacağız” dedi.



500’üncü mağazaya özel kampanya

Gratis, 500’üncü mağazaya ulaşma başarısını tüketicilerle birlikte kutlamak için çok özel bir kampanyaya daha imza attı. 500’üncü mağaza açılışına özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında tüm Gratis mağazalarında, tüm ürünlerde geçerli olan yüzde 50 indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya 17 ve 18 Kasım 2017 tarihlerinde geçerli olacak.

Basın Bülteni