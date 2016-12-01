50 YILLIK MAKİNECİLERE ONUR ÖDÜLÜ

Türkiye'nin Makinecileri sektörde 50 yılı geride bırakan firmaları Onur Ödülleri Gecesi'nde bir araya getirdi. Türkiye sanayiinin gelişiminde öncü rol oynayan firmalara plaket takdim edilen gecede Makine İhracatçıları Birliği resmi dergisi Moment Expo'nun da 100. sayı lansmanı gerçekleştirildi. Kuruluşundan günümüze makine sektöründe 50 yılı geride bırakan firmalar, Türkiye'nin Makinecileri tarafından düzenlenen Onur Ödülleri gecesinde buluştu. Gecede kendi alt sektörlerinde lider marka temsilcilerinin yanı sıra sektör temsilcileri bir araya geldi. Yarım asrı geride bırakan ve Onur Ödülü alan makine üreticilerinin arasında Aybakar Değirmen Makineleri, Konmak Makine, Tunaylar Kantar ve Turan Tarım Makineleri gibi tarihi 80 ve 90 yılı aşan firmalar da yer aldı. Makine sektörünün tarihinin Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuyla eşzamanlı olarak yazıldığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “Sektörümüzün geçmişi, kendi hayallerinin peşinden koşan girişimcilik öyküleriyle dolu. Zoru başaran, sanayiye yön veren firmalarımız 50 yıldan fazla bir süredir Türk sanayiine yön veriyor. Biz bu geceyi onların onuruna düzenledik, onlar da katılımlarıyla bizleri onurlandırdılar. Türkiye'nin Makinecileri olarak Onur Ödülleri Gecemizde, şirketlerimizin kurucularıyla ve sektör temsilcilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.Makine İhracatçıları Birliği resmi dergisi Moment Expo'nun 100. sayı lansmanının da gerçekleştirildiği gecede, derginin geçmiş sayılarında işlenen konulardan derlenen Makine Hikâyeleri filmi de gösterildi. Moment Expo'nun sektörde önemli bir kurumsal hafızayı temsil ettiğini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi: "Moment Expo ülkemizde sanayiinin nasıl daha fazla gelişeceği üzerine düşünen herkesin yararlanabileceği değerli bir kaynak. Dergimizin 100 sayılık geçmişi, sadece makine sektörüyle sınırlı kalmayan içeriğiyle Türk sanayiinin tamamına hizmet ediyor."