5 yılda 5 kat büyüyen Daikin yeni hedeflerini İzmir’de açıkladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki hızlı büyümesini de sürdüren Daikin, yaz sezonunun açılışını İzmir’de yaptı. ‘Şehre Daikin Geldi’ konsepti ile İzmir’e çıkartma yapan Daikin, yeni döneme ilişkin hedeflerini açıkladı. İzmir’de Karşıyaka Özler Bayi ile Gaziemir Egemak Bayi açılışlarını yapan, bayileri ve sektör profesyonelleri ile Swissotel Büyük Efes’te düzenlediği özel bir davette bir araya gelen Daikin Türkiye, yeni plan ve hedeflerini de İzmir basını ile paylaştı.



Daikin Türkiye CEO’su Önder, “Bayilerimiz ve sektörümüzün ileri gelenleri ile buluştuğumuz, iki showroom açılışı yaptığımız İzmir programımız ile birlikte yaz sezonunun açılışını da yapmış olduk” derken Ege Bölgesi’ne verdikleri önemi vurguladı. Önder, “Ege Bölgesi’nde mucidi olduğumuz ve özellikle prestijli projelerde tercih edilen VRV, split klima, Altherma ısı pompası gibi ürünlerimizle yüzde 35’lik pazar payımız ile liderliği sürdürüyoruz. Daikin Türkiye olarak hedefimiz tüm Türkiye’de olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de büyümeye devam etmek ve sektör liderliğimizi perçinlemek. Özellikle split klima sistemlerimiz ve Daikin Altherma ısı pompası ile bu bölgede büyüme planları yapıyoruz. Daikin Türkiye olarak yeni açılışlar yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

1924 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Japon iklimlendirme devi Daikin’in Temmuz 2011 tarihinde, Airfel’i satın alarak girdiği Türkiye’de, sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğine dikkat çeken Önder, şu bilgileri verdi: “Daikin bugün 145 ülkede faaliyet gösteren, iklimlendirme sektörünün en büyük markası. Daikin, dünyada 157 milyar dolarlık bir pazarda faaliyet gösteriyor. Daikin’in toplam cirosu 18 milyar dolar. Türkiye’de de bu yapıya yakışan, hatta Japonları da şaşırtan bir performans sergiliyoruz. Japon yatırımcılarımız 30 yıldır Türkiye’yi biliyor ve distribütörleri aracılığıyla faaliyet gösteriyorlardı. Ancak Airfel’i alarak doğrudan yatırımcı olmaları 2011 yılını buldu. Şimdi diyorlar ki, keşke daha önce Türkiye’ye yatırım yapsaydık. Japon yatırımcılar Türkiye’nin ve bu ülke insanının potansiyeline güveniyor, inanıyor.”

5 YILDA 5 KAT BÜYÜMEYİ BAŞARDI

Daikin Türkiye’nin 2016 mali yılında yüzde 34’lük artışla cirosunu 756 milyon liradan 1 milyar liraya çıkardığını açıklayan Önder, sözlerine şöyle devam etti: “Daikin Türkiye olarak faaliyete geçtiğimiz 2011 yılında bu rakam 202 milyon TL. idi. İklimlendirme sektörünün Türkiye’deki büyüme performansı yıllık yüzde 10’lar seviyesindedir. Daikin ise sektör ortalamasının çok çok üzerinde performans göstererek, 5 yılda 5 kat büyüme kaydetti. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdiğimiz bu dönemde ülke ekonomisine katkımızı da en üst seviyeye taşıdık. Bu çalışmaların sonucunda çalışan sayımız 2011 yılında 550 kişi iken, 2016 sonunda 1.019 kişilik bir kadroya ulaştık. İhracatımız ise 2011 yılında 10 milyon dolar seviyesinde iken 2016 sonunda 100 milyon dolara ulaştı. Bu hızlı büyüme aynı zamanda sektörümüzün gelişimine, ülke ekonomisine de katkı demek. Hedefimiz bu katkıyı artırarak sürdürmek. Bu doğrultuda hedeflerimizi güncelledik. Yeni planlarımız da tamamen büyüme üzerine kurulu. 2020 yılında ciromuzu 1.644 milyon TL.’ye, istihdamımızı 1.500 kişiye, ihracatımızı da 300 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz. Bir yandan Hendek’teki tesislerimizde üretim kapasitemizi artırırken diğer yandan başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere bayi, satış ve servis ağımızla tüm Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz.”

AR-GE VE İNOVASYON SÜRÜYOR

Daikin’in halen Türkiye genelinde 181 bayi, kadın girişimcilerden oluşan 22 Sakura bayisi ve 500’ün üzerinde yetkili servisi ile yaygın bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Önder, “Sektörün ürün gamı en geniş markası olarak bireysel klimalardan ticari çözümlere kadar hizmet sunabiliyoruz. Daikin zaten mucit bir marka, sektörde pek çok ilkte imzası var. Enerji verimliliğini artıran sezonsal verimlilik kriterleri, yeni nesil çevreci gaz R32 ile çalışan ilk klimalar gibi pek çok yeniliği Avrupa ile eş zamanlı olarak sektörümüze kazandırdık. Daikin’in uzmanlığının bir nedeni de Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına büyük önem vermesidir. Daikin Türkiye olarak 2017 yılı itibariyle bu konudaki yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladık. Bugüne kadar pek çok iyileştirme çalışması yapmıştık ancak yeni cihazımız Daikin Kombi ile pek çok ilke imza attık. Hendek’teki fabrikamızda dünyanın ilk Daikin markalı kombisini ürettik. Daikin gibi dünyanın 145 ülkesinde faaliyet gösteren 93 yıllık bir iklimlendirme devinin, ilk kombisini Türkiye’deki fabrikamızda üretmiş olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Daikin Kombi aynı zamanda segmentinin ‘en küçük hacimli’ cihazı olarak da ayrı bir ilkin sahibi oldu.”

44 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞİYOR

Daikin Kombi’yi Türkiye ile eş zamanlı olarak Avrupa’da satışa sunduklarını açıklayan Önder, “Planlarımız arasında Avrupa’ya 100 bin adet kombi ihraç etmek yer alıyor. Önümüzdeki dönemde özellikle ihracatta büyük hamle yapmaya hazırlanıyoruz” dedi. Hendek’te üretilen 300 bin adet klimanın Daikin Group bünyesindeki ülkelere ihraç edildiğini belirten Önder, “Hedeflerimiz daha da büyük. Yeni dönemde klimanın yanı sıra kombi ve radyatör ihracatında da daha etkin olacağız. Şu anda Avrupa ülkelerinden Çin’e kadar 44 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en çok klima ihraç eden markasıyız. 2020 hedeflerimiz arasında ihracat tutarı ile birlikte ihracat yapılan ülke sayısını ve Hendek tesislerimizde üretilen ürün gamını genişletmek de yer alıyor” diye konuştu. Bu gelişmelerin yatırıma da dönüşeceğini dile getiren Önder, “Japon teknolojisi ile Hendek’te ürettiğimiz klimaların Avrupa’ya satışını 3 kat artırmış olmamız, hem istihdam hem de üretim hattı yatırımı gerektirecek. Öte yandan ihracattaki payımızın artması ile birlikte klima üretimini de artırmamız da gündemde” bilgisini verdi.