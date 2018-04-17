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5 MİLYON OYUNCUNUN ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ

Sosyal ağlar ve mobil platformlarda 5 milyonu aşkın oyuncunun indirdiği oyunlara ait verileri inceleyen Mynet, kadın oyuncular arasında en popüler oyunların Çanak Okey, Mynet Okey, 101 Çanak Okey, Kelimebul, Tavla ve 101-34-51 olduğunu açıkladı.

5 MİLYON OYUNCUNUN ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ

Sosyal ağlar ve mobil platformlarda 5 milyonu aşkın oyuncunun indirdiği oyunlara ait verileri inceleyen Mynet, kadın oyuncular arasında en popüler oyunların Çanak Okey, Mynet Okey, 101 Çanak Okey, Kelimebul, Tavla ve 101-34-51 olduğunu açıkladı.

17 Nisan 2018 Salı 11:10
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5 MİLYON OYUNCUNUN ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ

KADINLAR MOBİLDE ERKEKLERDEN DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRİYOR

Mobil oyun furyasına kadınlar da katıldı! Her ay 35 milyonu aşkın kullanıcıya erişen Mynet tarafından açıklanan rakamlara göre, en popüler mobil oyunlardan biri olan Çanak Okey'de kadınlar daha uzun süre oynuyor. 5 milyondan fazla oyuncunun alışkanlıklarını inceleyen araştırmada, kullanıcılara oyun ve sosyalleşme deneyimini bir arada sunan oyunların her yaştan ilgi görmesi dikkat çekiyor.

Kadın oyuncuların en çok tercih ettiği oyunların Çanak Okey, Mynet Okey, 101 Çanak Okey, Kelimebul, Tavla ve 101-34-51 olarak belirlendiği Mynet araştırmasına göre kadınlar mobilde, erkekler ise bilgisayarda daha fazla vakit geçiriyor. Çanak Okey'in mobil sürümünde kadınlar ortalama 21,5 dakika vakit geçirirken, erkekler 17,6 dakikalık seanslarla oyun oynuyor. Bilgisayarlardaki internet tarayıcılarından erişilen Mynet Oyun portalinde ise kadınlar ortalama 38 dakika vakit geçirirken, erkeklerin oyun süresi 45 dakikaya çıkıyor.

MAGAZİN, HABER VE KADIN SAYFALARINA UĞRAYIP, OYUN SAYFASINDA KALIYORLAR
En çok Mynet'in Magazin, Haber ve Kadın sayfalarında dolaşan kadınların en uzun süre kaldıkları sayfalarda ise Oyun bölümü ilk sırada geliyor. Her 100 kullanıcıdan birinin ziyaret ettiği Oyun sayfasında ortalama vakit geçirme süresi ise 3,93 dakika olarak belirlendi. Mynet'in sosyal medya ve mobil platformlar üzerinden oynanabilen popüler oyunu Çanak Okey'de her dört oyuncudan birini oluşturan kadınlar, Çanak 101 Okey'de ise %22,8 oranında yer alıyor. Kadın oyuncular arasında %26 oranla 35-44 yaş arası bu oyuna en yüksek ilgiyi gösterirken, bu yaş grubunu %22 ile 25-34 yaş arasındaki oyuncular takip ediyor.

Mynet'in oyun platformlarında en çok vakit geçiren erkekler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun ve Mersin'den giriş yapıyor. Kadın oyuncuların en çok bulunduğu şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Eskişehir ve Gaziantep olarak sıralanıyor.
 

Son Güncelleme: 17.04.2018 11:23
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