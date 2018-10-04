5. Dünya Otomotiv Konferansı İstanbul’da başladı

Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri ve lider firmalarının katıldığı Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018 İstanbul’da başladı. Londra merkezli Worldwide Partnership firması tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen konferans, 2 gün boyunca 800 katılımcıya ile gündemi belirleyecek.



Dünyadan 40’ın üzerinde ülkeden çok sayıda konuğun katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Panasonic Amerika Direktörü Hakan Köstepen, bilgi tabanlı toplumlar oluştuğunu, araçların yanı sıra insanların, nesnelerin, bilginin ve enerjinin hareketliliğinin sözkonusu olduğunu, mobilitynin bu dört unsurdan bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi.



Bilgi Tabanlı Toplumlar Oluşuyor

Hakan Köstepen, “Dünya hızlı bir şekilde bilgi üretiyor, bilgi tabanlı toplumlar oluşmaya başladı. Google’dan bilgiyi buluta yüklüyorsunuz. Otomotiv sektörünü, bilişim sektörünü doğru zamanda doğru alanda bağlayacaksınız. Sadece arabadan kahve ve yemek almak 94 milyar dolarlık sektörü oluşturuyor. Amerika’da Amazon, Facebook, Apple paranın nasıl akacağına odaklanıyor. Önceden nakit kullanılırdı, şimdi kripto kullanıyoruz. Dünya artık bilgi çevçevesinde dönüyor” diye konuştu.



Dünya Peoplenet Ağına Odaklanıyor

Mobility’nin hayatları değiştirmesiyle ilgili olarak Japonya’da toplum 5.0’ın çıktığını anlatan Hakan Köstepen, artık internet kadar peoplenet denilen ağa odaklanıldığını açıkladı.



Sabah oturumunda Türk ekonomisini değerlendiren ekonomist Özlem Derici Şengül, makro göstergelerin yansıması olarak binek araç satışlarının yüzde 40 azaldığını, tüm otomotiv sektöründe yüzde 57 daralma olduğunu söyledi. Özlem Derici Şengül, Türkiye’nin yüzde 4.5 daraldığı 2009 yılındaki tablo ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Küresel koşulların da Türkiye’nin işini kolaylaştırmadığın anlatan Şengül, cari açık vermeyen sektörlerden olan otomotivde ihracatın da iyi gitmediğini, bu sektöre odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Kısa Vadeli Önlemlerle Mücadele Edemeyiz

Sürdürülebilir kalkınma için bu dönem teknoloji, insan kaynakları ve Ar-ge’ye yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Özlem Derici Şengül, “Dünyaya enjekte edilen 50 trilyon dolarlık likidite 2015 yılından itibaren geri çekilmeye başlandı. Bu durum 5 yıl boyunca devam edecek. Bu nedenle kısa vadeli önlemlerle başa çıkma lüksümüz yok, önümüzdeki 10-20 yılı planlamamız gerekiyor” dedi.



Türkiye İçin Pozitif Bir Gelecek Olacak

Moderatör Hakan Köstepen de Japonya’da krizlerin fırsatla eş anlamda olduğunu hatırlatarak “Panasonic Türkiye olarak büyük bir yatırım yaptık, Türkiye’de aslında yatırım yapmak için doğru zaman. Türkiye için pozitif bir gelecek olacak” yorumunu yaptı.



Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Direktörü Demet Yavuz da “Yeni Jenerasyon Yükleniyor” başlıklı sunumunda, tüketici olarak dünyanın her yerinde parmak izini bıraktığımız bu çağda duyulmak ve önensenmek istendiğimizi belirterek, “Böyle hizmet alınca mutlu oluyoruz. Online dünya bizi hizmet tarafında farklı noktalara getirdi. Hizmet alırken artık hız ve verimlilik istiyoruz. Data dolu bu dünyada kişiselliştirilmiş ürün ve hizmet istiyoruz” diye konuştu. Banka olarak empati asistanı ürünüyle geçen yıl 864 bin geri bildirim aldıklarını belirten Demet Yavuz, 20’den fazla ürünü bu geri bildirimlerle tasarladıklarını açıkladı.



2030’da Gelirin Yüzde 25’i Mobil Servislerden Gelecek

Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez de dijitalleşmenin herşeyi değiştirdiğini, nesneler ve insanları birbirine yaklaştırdığını anlattı. Dünyada 3 trilyon 500 miyar dolar olan otomotiv sektörü gelirlerinin yüzde 80’inin araç satışından geldiğini belirten Gökçe Bezmez, 2030 yılında bu gelirin 6 trilyon 700 milyar dolar olacağını, bunun sadece yüzde 55 inin araç satışından, yüzde 25’inin de mobil servisten kazanılacağını açıkladı.



Dünyada yeni petrolün data olduğunu anlatan Bezmez, “Bunu akılcı bir şekilde kulanabilmek önemli. 3 boyutlu yazıcılar dünya endüstrilerinde büyük değişiklik getirecek” yorumunu yaptı.



Uluslarası Trendler ve Teknolojiler başlıklı panelde konuşan İsviçre’den Wisekey firması CEO’su Carlos Moreira, akıllı araçlarla birlikte bilgi güvenliğinin çok daha fazla önem kazanacağını anlatarak araçların hacklenmemesi için her bir aracın asimetrik kimlikle yaratılması gerekeceğini vurguladı.



Türkiye’nin 4.sanayi devriminde önemli bir yere sahip olması için mevcut varlıkların kaldıraç etkisiyle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moreira, “Türkiye bir Hub olabilir, büyük şehirleri akıllanıyor” diye konuştu. 2020 yılında 35 milyar nesnenin internetle bağlantısı olacağını anlatan Moreira, 2030’da bu rakamın bir trilyona ulaşacağını açıkladı.



Türkiye Yatırım ve İhracat İçin Doğru Ülke

Ford Motor Company emekli Direktörü John Fleming, Koç grubu ile yaptıkları işbirliği sonucu Türkiye’de üretim yaptıklarını hatırlatarak “Türkiye yatırım yapmak için doğru bir yer. İyi mühendisler var. Avrupa’daki bazı tesislerimizi kapatıp üretimi buraya kaydırdık. İhracat yapmak için de doğru bir lokasyon” değerlendirmesini yaptı.

Wyndham Grand Hotel’de düzenlenen WAC 2018 konferansı 5 Ekim Cuma günü de farklı konuk ve panellerle devam edecek.



Dünya Otomotiv Konferansı’nın, ilgi çekici konu başlıkları arasında; Üretimin Geleceği, Türkiye’nin Ulusal Otomobil Projesi, Dijitalleşme, Endüsrti 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Mobilite ve Akıllı Şehirler ile sektöre damgasını vuracak yeni gelişmeler ve iş modelleri yer alacak. 800 katılımcı ve 80+ konuşmacının yer alacağı zirvede bu yıl da otomotiv sektörüne yön veren isimler konuk ediliyor.