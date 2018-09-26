5. Dünya Otomotiv Konferansı 4-5 Ekim’de İstanbul’da

Bu yıl 5.si düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018’de sektörün direksiyonundaki güçlü kadınlar, kadınlara özel panel ile gündeme oturacak. Panelde sektördeki firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşan kadın konuşmacılar, otomotivdeki dönüşüme bakış açılarını, geleceğe dair analizlerini ve sektörün kadınlar için nasıl daha çekici hale getirileceğini tartışacaklar.

Ekonomilerin itici gücü otomotiv sektörünün direksiyonundaki güçlü kadınlar Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018’de buluşuyor. Londra merkezli Worldwide Partnerships firması tarafından düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018, ikinci gününde (5 Ekim 2018) gerçekleşecek kadınlara özel paneliyle gündeme oturacak. Panelde sektördeki firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşan kadın konuşmacılar, otomotivdeki dönüşüme bakış açılarını, geleceğe dair analizlerini ve sektörün kadınlar için nasıl daha çekici hale getirileceğini tartışacaklar.

Dünya devi otomotiv markalarını, sektöre yön veren ana üretici ve tedarikçi firmalarını, kamu kuruluşlarını bir araya getiren Dünya Otomotiv Konferansı’na; Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden katılım gerçekleşecek.

İstanbul’da 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Wyndham Grand Levent’te yapılacak konferansta ilk kez kadınlara özel bir etkinlik düzenlenecek. İş hayatında ve otomotiv sektöründe gelişime yön veren kadınların bakış açılarını ortaya koyacak olan etkinlik, 5 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek. Panel öncesinde sabah 08:00-09:00 saatleri arasında ise ‘Kadınlar Kahvaltısı’ düzenlenecek ve sektörün güçlü pek çok ismi burada biraraya gelecek.

Sektör Yapay Zekadan Yararlanmanın Yolunu Arıyor

Panel öncesinde sektöre yön veren kadınlar otomotiv endüstrisinin dönüşümünü nasıl gördükleri, bu değişim sürecindeki zorlukları ve mevcut değişen dünyaya nasıl uyum sağladıklarını anlattılar.

Otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğiniz söyleyen Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümler Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, endüstri analistlerinin 2020 yılına gelindiğinde yaklaşık 250 milyon otomobilin internete bağlı olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Engindeniz, “Zaman akıyor ve değişim kaçınılmaz. Otomotiv endüstrisindeki her paydaş, yapay zeka, analitik ve IoT gibi teknolojideki son gelişmelerden yararlanmak için bir yol arıyor. Akıllı sensör, entegre iletişim uygulamaları ve büyük veri ile geliştirilmiş jeo-analitik yetenekleri ile donatılmış yeni araçlarla endüstri, otomotiv üretiminden kullanıcıya özel çoklu katma değerli hizmetler sunan taşımacılık sektörüne dönüşüyor” dedi.

Araç Satın Alma Süreci Giderek Dijitalleşiyor

Araç satın alma sürecinin her geçen gün daha fazla dijitalleştiğini söyleyen Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Birim Müdürü Demet Yavuz, “Bugün bile, Avrupa pazarında, müşteri deneyimini ilk sırada tutan, yalın süreçlerle müşterilere uçtan uca dijital kredi çözümleri sunan aktörler var. Sözkonusu iş modeli, dört basit adımda işliyor. Her şeyden önce, aracın üç boyutlu görselleri 360 ° VR (yapay gerçeklik) teknolojisiyle tüketiciye sunuluyor.

VR videolar sayesinde, test sürüşü bile dijital olarak gerçekleştirilebiliyor. İkincisi, müşteri aynı platform üzerinden satıcıya kolayca ulaşabiliyor ve uygun araç donanım paketi ve fiyat seçenekleri hakkında karar verebiliyor. Müşteriler yüzyüze görüşme zorunluluğu olmaksızın pazarlık yapabiliyor. Finansman süreci tamamlandıktan sonra araç müşterinin adresine teslim ediliyor. Gelecekteki iş modeli az çok bu şekildedir” diye konuştu.

QEV Technologies Direktörü Monica Mikac ise, elektromobilitenin yeni, küçük şirketlerin otomotiv endüstrisindeki büyük oyuncularla rekabet edebilmesini sağladığını söyledi. Mikac, “Endüstri şimdiden aracın hacklenmesinin önlenmesi için blockchain teknolojisini nasıl kullanacağını araştırıyor. Bunun bir çözüm olup olmadığından emin değilim ama kesinlikle heyecan verici geliyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Omron Ülke Müdürü Bengi Pekmezoğlu da, şöyle konuştu: “Gelecekte üretim için, ayarlama elemanlarını azaltmak için yenilik mutlak bir gereklilik. Makinelerin işlerini bir dereceye kadar öğretmeden yapmasını istiyoruz. Anahtar “otonom makineler”. Robotlara sadece hedefi söylersiniz ve buna göre çalışırlar. Bu ideal bir otonom makinedir. Robotlara yönelik talimatlar “Çalışmayı detaylı olarak nasıl yaparız?” dan “İş için neye ulaşılmalı?” olarak değişirse, üretim hatlarında ayarlanacak elemanların sayısı önemli ölçüde azalacaktır…”

Dünya Otomotiv Konferansı’nın, ilgi çekici konu başlıkları arasında; Üretimin Geleceği, Türkiye’nin Ulusal Otomobil Projesi, Dijitalleşme, Endüsrti 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Mobilite ve Akıllı Şehirler ile sektöre damgasını vuracak yeni gelişmeler ve iş modelleri yer alacak. 800 katılımcı ve 80+ konuşmacının yer alacağı zirvede bu yıl da otomotiv sektörüne yön veren isimler konuk ediliyor.

