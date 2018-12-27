''5 Büyük hedefim var''

EKREM İMAMOĞLU TANITILDI

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi'nde bir tanıtım toplantısı düzenledi. Ekrem İmamoğlu halihazırda Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

Ekrem İmamoğlu tanıtım toplantısında konuştu:

Saygıdeğer Genel Başkan'ım, kıymetli misafirler çok değerli İstanbullular; bu güzel buluşmamıza hoş geldiniz. Bizi ekranları başından izleyen tüm İstanbullular'a sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.

Bugün tarihi bir gün. Bugün hep birlikte tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğun sonunda bu güzel şehir için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul olacaktır. Beni bu onurlu göreve layık gören tüm CHP'lilere çok değerli Başkan'ım Kemal Kılıçdaroğlu'na en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Benzer şekilde bana büyük destek olan çok kıymetli aileme ve eksiksiz büyük ailem Beylikdüzü'ne çok teşekkür ediyorum.

"İSTANBUL BU YOLLA DÜNYA KENTİ OLAMAZ"

Kıymetli İstanbullular 94 gün sonra oy kabinine girecek ve İstanbul'un yeni başkanını seçme şansına sahip olacaksınız. O gün kendinize 3 basit soru sorun: 'Bu şehri kim daha iyi yönetebilir', 'Bu şehir daha iyi nasıl yönetilir?', 'Bu şehir nereden yönetilsin?' Sevgili İstanbullular 94 gün sonra yapılacak seçimde bu sorulara vereceğiz cevap sadece sizi değil, çocuklarınızı büyüklerinizi, arkadaşlarınızı, şehirde yaşayan herkesin kaderini belirleyecek. Ben adayım çünkü bu kentin geleceği için değişim zamanının geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. Bu muhteşem kentte hayat epeyce süredir kaosa çevrildi. İstanbul bu yolla dünya kenti olamaz, yönetilemez. İstanbul bu yolla mutlu olamaz.

"İSTANBUL, ANKARA'DAN YÖNETİLEMEZ"

İstanbul 16 milyona yakın nüfusuyla dünyanın en kalabalık 15'inci kenti. İstanbul ne metropol ne de megapol. İstanbul bir kentsel bölge. Avrupa'daki pek çok ülkeden büyük. İstanbul tek başına bir ülke olsa dünyanın en büyük 25-30 ekonomisinden biri olurdu. Bu yüzden İstanbul, Ankara'dan yönetilemez. İstanbul iradesi bağlı yöneticiler tarafından yönetilemez, yönetilemiyor. İstanbul eski model yöneticiler tarafından da yönetilemez, yönetilemiyor.

"5 BÜYÜK SOMUT HEDEFİM VAR"

Benim için halka hizmet etmek Hakk'a hizmet etmektir. Hatta ibadet etmektir.

İstanbul'la ilgili 5 hedefimi uzun uzun sizlere anlatacağım ama bugün 5 hedefim var.

1-) İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek

2-) Kent yoksulluğuyla mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak

3-) Doğru kentsel planlama

4-) İstanbul'un işsizlik sorununu çözmek

5-) İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltmek.

KENT ANAYASASI

Belediyecilik insanı mutlu etme zanaatidir. Neden kent anayasası diyoruz? İstanbul hikayesini yitirdi. İstanbul'un bir yol haritası yok. Gecekonduların içinde yükselen gökdelenler var. Nüfusun nereye gideceğini kimse tahmin bile edemiyor. Oysa 2050'de bile geçerli olabilecek bir vizyonumuz var. Kent anayasasını bunun için diyoruz. Dediğim dedik olmasın. Kentin ortak iradesi her şeyin üstünde olsun istiyoruz. İstanbul 2050 yılında çocuklarımıza gençlerimize güzel bir kent hazırlayalım. Bu yüzden İstanbul, Ankara'dan yönetilemez. Çok sevdiğimiz iki duygu: Kente özen ve insana saygı. İstanbul gibi bir dünya kentini yönetmek her şeyden çok, çok özenli olmayı gerektiriyor. Herkese aynı ölçüde özen gösteren bir yönetim olursa insanlar kendilerini daha yurttaş hissederler. Size İstanbul'u İstanbul'dan yöneteceğimin sözünü veriyorum. Mahalle meclisleri, yatırım ofisleri kuracağız.

"TRAFİK SORUNU..."

İnsanları mutlu etmek en önemli amacımız olacak. Yöneticilerin gündelik sorunlarını çözerek yaşam kalitesini yükseltmek yerine büyük projelere kaynak harcamanın bugünün kaosu olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsanları çok büyük mesafelerde yolculuk etmeye zorluyorsunuz. Benim hemşehrilerim yolda günde 2 saatini geçiremez. Kıt kanaat geçiren İstanbulluların gelirlerinin çoğu ulaşıma gidiyor. Her gün 3-4 vasıta değiştiren milyonlarca İstanbullu var. Bu anlamsız harcamaları çözeceğiz.

"BENİM HAYALİMDEKİ İSTANBUL..."

İki konuda söz vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız. Göreve geldiğimizde belediyede çalışan asgari ücretlilerin maaşı 2 bin 200 lira olacak. Aradaki fark da ödenecek. Benim hayalimdeki İstanbul herkese fırsat eşitliği sağlayan bir İstanbul. Benim hayalimdeki İstanbul sokak hayvanlarına da özen gösteren bir İstanbul. Benim hayalimdeki İstanbul küresel bir marka kent. Dünya için turizm ve ticaret merkezi.

"İSTANBUL KADINLAR İÇİN GÜVENLİ BİR KENT OLACAK"

Kazanan İstanbul ittifakı olacak. Bugünden itibaren İstanbul'daki tüm gençleri bu büyük İstanbul yürüyüşünde yanımızda istiyoruz. İstanbul kadın dostu bir şehir olacak. İstanbul kadınlar için güvenli bir kent olacak. İstanbul'un geleceğini kadınlar tasarlayacak, kadınlar ayağa kalkacak kadınlarla kazanacağız. Asıl kazanacak sizler olacaksınız. Çünkü ben kadınların emeğine ve değiştirici gücüne çok inanıyorum.

Tanıtım toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı:

İstanbul'u yönetmek sıradan bir olay değildir. Aday adaylarımızın tamamı son derece değerli onlar da çalışıyorlar. Aday adaylarımızı da yürekten kutluyorum. İstanbul şairlerin yazarların ressamların ilham kaynağı olan bir yer. İstanbul'a aşık olursunuz İstanbul sizi yüreğinizden yakalar. Fatih (Sultan Mehmet), İstanbul'u aldığında Haliç'te koyun otlatmayı yasaklamıştır. İstanbul'u onun koyduğu ilkelerle ruhla yönetmek zorundayız. Üniversitelerin medyanın sanatın merkezidir aynı zamanda İstanbul, tarihsel derinliği içinde o kültürel zenginliğini hep korumuştur.

Yönetenlerin biz sana ihanet ettik itirafında bulundukları bir İstanbul. Bunu itiraf ettiren İstanbul'un ruhudur kimliğidir aslında. O kimliğe baktığınızda yıllardır yönettiğiniz bir kente nasıl ihanet ettiğinizi görüyorsunuz. İstanbul ihanet edilmemesi gereken, korunması gereken bir kenttir. İstanbul'u yönetmek için bilgiye deneyime birikime ihtiyacınız var. İnsanlar hayatlarının önemli kısmını yollarda değil çalıştıkları mekanlarda geçirmeliler.

FATİH İSTANBUL'U YAŞATIN DİYE ALDI

İstanbul'u Fatih yağmalatın diye almadı yeşillikleri yok edin diye almadı İstanbul'u beton İstanbul'a dönüştürün diye almadı, İstanbul'u yaşatın diye aldı. Bütün sorunları çözebiliriz. Neyle? Bilgiyle birikimle deneyimle çözeceğiz.

Geçen ay Viyana'daydım İstanbul'u çok seviyor dedim ki İstanbul ana kent belediye başkanı olsanız ne yaparsınız İstanbul'un trafik sorununu çözerim dedi. Yönetecek kişinin kentli ile kavga etmesi değil bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu arkadaşımız böyle bir karaktere sahip. Örnek Beylikdüzü. Beylikdüzü'nün tepesine kırlangıcı oturtan arkadaşınız. Geçen hafta Erzurum Çat'ta bir belediyemiz var o dar bütçe ile Çat'ı batının uygar kentlerinden biri haline getirmiş.

HERKESİN İSTANBUL'A GÜLEREK OYNAYARAK GELMESİ LAZIM

Belediyecilik üretmek ve istihdam yaratmak demektir. Fabrika da kurabilirsiniz kütüphane de kreş de her türlü yatırımı yaparak istihdam yaratabilirsiniz. Kadıköy'ü Beşiktaş'ı eleştirirler oralarda oturanlar kaymak tabaka diye 20-25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun bütün İstanbul'u kaymak tabakası yapsana. İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirmek İmamoğlu'nun sorumluluğundadır. Tasarrufun yerinde yapılması gerekiyor. Herkesin İstanbul'a gülerek oynayarak gelmesi lazım.

BELEDİYE BAŞKANI ARKADAŞLARIMDAN İKİ ŞEY İSTİYORUM

Biz İstanbul'u İstanbulluyu seviyoruz. İki şey istiyorum ben belediye başkanı arkadaşlarımdan seçildiğin andan itibaren bütün beldeye hizmet vereceksin sana oy versin vermesin. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık görevi olacak. İkinci istediğimiz bir şey daha var harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bunu da Ekrem İmamoğlu veriyor zaten. Sayın Ekrem İmamoğlu 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bütün İstanbullu işte yıllardır aradığım ama bulamadığım belediye başkanı diyecek.