5 ayaklı köpek ameliyat edildi

BURSA/KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir aylıkken bulunan 5 ayaklı köpeğin fazla ayağı Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde 2 saat süren başarılı operasyonla alındı.

İlçeye bağlı kırsal Aksu Mahallesi'ndeki bir alabalık tesisinin yakınlarında henüz bir aylıkken bulunan köpek, 5 ayaklı olması nedeniyle tesis çalışanları tarafından koruma altına alındı.

Tesis çalışanları, bir yaşına kadar büyüttükleri yavru köpeği, sağlığına kavuşturması için UÜ Veteriner Fakültesi Bursa Hayvan Hastanesine gönderdi.

Burada "Ohri" adı verilen köpeğin fazla ayağı, 5 kişilik ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyonla alındı.

- "Enteresan bir durumla karşı karşıyayız"

Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Salcı, AA muhabirine yap tığı açıklamada, karşılaşılan vakanın ender görülen olgulardan biri olduğunu söyledi.

Vakanın "Polimeli Olgusu" olduğunu aktaran Salcı, "Özellikle küçük hayvan pratiği yapan hekim arkadaşlarımız ve biz böyle anormal olgularla karşılaşıyoruz ancak bir ekstremite vücutta fazla bulunması olgusu olduğu için, bu nedenle biraz enteresan durumla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Fazla ayağın hayvanda denge başta olmak üzere birçok sorun yarattığını vurgulayan Salcı, şöyle konuştu:

"Sadece denge konusunda değil bir 'multipl anomali' içeriyor. Doğuştan kaynaklanan sadece bir ekstremite vücutta bulunması değil aynı zamanda kuyrukta bir anomali tablosu var. 'Hermafroditizm' dediğimiz bir tabloda yani hem dişi hem erkek organlarının birlikte gelişimi de söz konusu. Bu nedenle enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Karşılaştığımız bir olgu değil. 3-4 senede bir kere belki karşılaşabiliriz bu olayla. Operasyonu başarılı bir şekilde yaptık. Estetik olarak baktığımızda ameliyat sonrasında 4 bacağı üzerinde normal bir köpek gibi görünecek."

- "Bir sahip bulunabilirse hemen sahiplendireceğiz"

Hayvan Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Hüseyin Cihan da köpeğin kontrollerinin yapıldığını ve Cerrahi Anabilim Dalında gerekli işlemlerin tamamlandığını söyledi.

Cerrahi Anabilim Dalının gözetimi altında ameliyat sonrası sürecin izleneceğini anlatan Cihan, "Ohri'nin ameliyat sonrası bakımları yapılacak. Bu süreçler tamamlandıktan sonra yaklaşık 10 gün sonra Sahip Hayvan ve Doğal Yaşam Merkezine götürülecek ya da bu süreç içerisinde bir sahip bulunabilirse hemen sahiplendirmeyi de düşünebiliriz." diye konuştu.

Köpeği bir aylıkken bulan Ali Osman Türkmen (41) de köpeğin 5 ayaklı olduğunu fark edince çok şaşırdığını anlattı.

Köpeğin yaşamasına ihtimal vermediklerini ama bir yaşına kadar yaşadığını belirten Türkmen, "Tesise gelenler köpeği gördüklerinde şaşırıp fotoğraflarını çekiyordu." dedi.

Anadolu Haber Ajansı