40 okulda 2 bin 800 öğrenciye bulgur eğitimi

Bulguru sofralarda hak ettiği konuma taşımayı ve bulguru dünyaya tanıtmayı kendine misyon edinen Duru Bulgur, bulguru bir kültür mirası olarak gelecek nesillere aktarmak üzere somut çalışmalar yapıyor. Bunların başında da eğitim projeleri geliyor.

Duru Bulgur, bulgurun önemini ve lezzetini tanıtmak için Mart 2018’de başladığı “Duru, Bulgur’u Öğreniyor” sosyal sorumluluk projesi kapsamında şu ana kadar 40 okulda, 5-7 yaş aralığında 2 bin 800 öğrenciye bulgur eğitimi verdi.

Eğitimler, “Duru, Bulgur’u Öğreniyor” kitabının yazarı Celal Akbaş eşliğinde yapılıyor. Kitapta bulgurun üretim sürecinden sofraya gelene kadar geçirdiği süreç eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Eğitimlerin ardından çocuklara; önlük ve “Duru, Bulgur’u Öğreniyor” kitabı, ailelerine de “Tarihinden Tarifine Bulgur” kitabı ile bulgur hediye ediliyor.

Doğru anlatıldığında çocuklar bulguru sever

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, çocukların bulgurun nasıl üretildiğini, sağlık açısından ne denli faydalı olduğunu bilmediğini belirterek, “Çoğu ailelerde gördüğümüz problem; çocuk bulgura itiraz ediyor. Tadım etkinliklerimizde ise Başbaşı Bulgur’u tadan çocuklar birinci tabağı bitiriyor, ikinci tabağı istiyor. Biz de bunun üzerine ‘çocuklar aslında bulguru sever, doğru anlatıldığında, doğru bulguru yediğinde ve bulguru doğru pişirdiğinizde’ mantığından yola çıkarak 40 farklı okulda, 5-7 yaş aralığında 2 bin 800 öğrenciye yönelik bir eğitim projesi geliştirdik” diye konuştu.

Türkiye’nin lider gıda firmalarından Duru Bulgur, ürettiği 16 çeşit bulgurla sektöründe lider durumda yer alıyor.