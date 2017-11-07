banner181

banner213
Ana SayfaGÜNCEL

3B baskı ile ‘çürümeyen diş’ hayal değil!

07 Kasım 2017 Salı 15:23
Bu haber 823 kez okundu

Bilim dünyasının çürük yapan bakterileri yok eden ve ‘çürümeyen dişler’ üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sertaç Aksakallı, üç boyutlu baskı teknolojisinin bu alanda etkin bir rol üstlenebileceğine işaret ediyor.

3B baskı ile ‘çürümeyen diş' hayal değil!
Üç boyutlu baskı (3D printing) birçok alanda kullanımalanı bulduğu gibi, sağlık alanında da tedavi amaçlı olarak yer bulmayabaşladı. Tıp alanında kulak, kalp kapakçığı, eklem üniteleri gibi yapılarınüretimine imkan sunan üç boyutlu baskı, geliştirilen yeni teknolojiler ve yenimalzeme seçenekleri ile ağız ve diş tedavisi için de önemli bir çözüm alanısunuyor. Üç boyutlu baskının diş hekimliğinde de gitgide artan bir kullanımoranına sahip olmaya başladığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. SertaçAksakallı, günümüzde ortognatik cerrahi, çene travması ameliyatlarındaçenelerin doğru kapanış ve ilişkilerinin sağlanabilmesinde kritik bir rolüstlendiğine işaret ediyor.  Yrd. Doç.Dr. Aksakallı, 3B baskının “İmplant uygulamalarında en doğru açıyla implantıyerleştirebilmek için, ağız ve diş modellerinin elde edilip tedaviplanlamasının daha doğru yapılabilmesi için, şeffaf plaklarla ortodontik tedaviyapılabilmesinde ve kaplama, köprü gibi sabit-hareketli protez üretimindekullanıldığı bilgisini paylaştı.

3B baskı ile hızlıve az maliyetli tedavi
Üç boyutlu baskının ağız ve diş tedavisinde kolaylıkgetirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, “İşlemden işleme fark etse de, üçboyutlu baskı sayesinde hem kişiye özel tedaviler yapılabilmekte hemlaboratuvar aşaması aradan çıkarılarak zaman ve maliyet kazancı sağlanmakta hemde daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Örneğin basit bir köprü (sabitprotez) uygulanması eğer 3B baskı ile yapılırsa laboratuvar işleri 3B baskı makinesidakikalar içinde halledilip hastanın tedavisinin kısa sürede bitmesisağlanabilir. Ara safhalar ortadan kalktığı için maliyetler düşebilir ve enufak parçalar bilgisayar ortamında düzeltilebildiği için daha iyi sonuçlaralınabilir.”

Üç boyutlu diş baskısınıngeleceği
Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, üç boyutlu baskı teknolojisiningelişiminin ağız ve diş sağlığı tedavisinin gelecek açısından pozitifgelişmeler imkan vereceğine işaret ediyor: “Dün; 3B baskı yapılamıyordu, işlerinsan gücüyle hallediliyordu, artık makinelerle 3B üretim yapılabiliyor. Bugün;üretilen bu ürünlerin insan sağlığına uyumlu hale getirilip hekimlerinkullanımına sunulması söz konusu. Yarın; yumuşak dokularda dahil olmak üzeredaha fazla organ ve vücut parçaları üretilecek ve bu organlar her türlügeliştirmeye açık olacaklardır.”

3B diş baskısı‘çürümeyen diş’te etkin rol alacak
Şu an çürük yapan bakterileri yok eden dişler üzerindeçalışmalar yürütüldüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, bu alanda yapılanilk testlerde başarılı sonuçlar alındığına işaret ederek, “Dolayısıyla yakınzamanda 3B baskı teknolojisinde ‘çürümeyen dişler’in kullanıma sunulması hayaldeğil!” diyor.


Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Vatanım Sensin Yeni Sezon FragmanıVatanım Sensin Yeni Sezon FragmanıVatanım Sensin Yeni Sezon Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.