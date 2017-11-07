3B baskı ile ‘çürümeyen diş’ hayal değil!

Üç boyutlu baskı (3D printing) birçok alanda kullanımalanı bulduğu gibi, sağlık alanında da tedavi amaçlı olarak yer bulmayabaşladı. Tıp alanında kulak, kalp kapakçığı, eklem üniteleri gibi yapılarınüretimine imkan sunan üç boyutlu baskı, geliştirilen yeni teknolojiler ve yenimalzeme seçenekleri ile ağız ve diş tedavisi için de önemli bir çözüm alanısunuyor. Üç boyutlu baskının diş hekimliğinde de gitgide artan bir kullanımoranına sahip olmaya başladığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. SertaçAksakallı, günümüzde ortognatik cerrahi, çene travması ameliyatlarındaçenelerin doğru kapanış ve ilişkilerinin sağlanabilmesinde kritik bir rolüstlendiğine işaret ediyor. Yrd. Doç.Dr. Aksakallı, 3B baskının “İmplant uygulamalarında en doğru açıyla implantıyerleştirebilmek için, ağız ve diş modellerinin elde edilip tedaviplanlamasının daha doğru yapılabilmesi için, şeffaf plaklarla ortodontik tedaviyapılabilmesinde ve kaplama, köprü gibi sabit-hareketli protez üretimindekullanıldığı bilgisini paylaştı.



3B baskı ile hızlıve az maliyetli tedavi

Üç boyutlu baskının ağız ve diş tedavisinde kolaylıkgetirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, “İşlemden işleme fark etse de, üçboyutlu baskı sayesinde hem kişiye özel tedaviler yapılabilmekte hemlaboratuvar aşaması aradan çıkarılarak zaman ve maliyet kazancı sağlanmakta hemde daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Örneğin basit bir köprü (sabitprotez) uygulanması eğer 3B baskı ile yapılırsa laboratuvar işleri 3B baskı makinesidakikalar içinde halledilip hastanın tedavisinin kısa sürede bitmesisağlanabilir. Ara safhalar ortadan kalktığı için maliyetler düşebilir ve enufak parçalar bilgisayar ortamında düzeltilebildiği için daha iyi sonuçlaralınabilir.”



Üç boyutlu diş baskısınıngeleceği

Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, üç boyutlu baskı teknolojisiningelişiminin ağız ve diş sağlığı tedavisinin gelecek açısından pozitifgelişmeler imkan vereceğine işaret ediyor: “Dün; 3B baskı yapılamıyordu, işlerinsan gücüyle hallediliyordu, artık makinelerle 3B üretim yapılabiliyor. Bugün;üretilen bu ürünlerin insan sağlığına uyumlu hale getirilip hekimlerinkullanımına sunulması söz konusu. Yarın; yumuşak dokularda dahil olmak üzeredaha fazla organ ve vücut parçaları üretilecek ve bu organlar her türlügeliştirmeye açık olacaklardır.”



3B diş baskısı‘çürümeyen diş’te etkin rol alacak

Şu an çürük yapan bakterileri yok eden dişler üzerindeçalışmalar yürütüldüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, bu alanda yapılanilk testlerde başarılı sonuçlar alındığına işaret ederek, “Dolayısıyla yakınzamanda 3B baskı teknolojisinde ‘çürümeyen dişler’in kullanıma sunulması hayaldeğil!” diyor.

Basın Bülteni