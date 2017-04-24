NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden 350 çocuğun katılımıyla düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında konuk çocuklar, Avanos ilçesinde ülkelerine özgü dans gösterisi sergiledi.

Ukrayna, Romanya, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen konuk çocukların öğleden sonra sunduğu gösterinin ardından akşam üzeri de Bangladeş, Gürcistan, Yakutistan, Irak ve Filistinli çocuklar dans gösterisi için sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan platforma yöresel kıyafetleriyle çıkan çocukların gösterisi, çoğunluğu çocuklardan oluşan vatandaşlar tarafından izlendi.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan şenlik kapsamında yarın, 26 ülkeden 350 çocuğun katılımıyla "şenlik yürüyüşü" ve sanatçı Emre Aydın tarafından halk konseri düzenlenecek.

Anadolu Haber Ajansı