38 yılda dünya genelinde 2 binden fazla Diamond Vision ekran kuruldu

Piyasaya ilk çıkış tarihinden sonra en az 25 yıl boyunca devam eden geçmiş başarıları takdir etmek amacıyla 1983 yılında kurulan IEEE Milestone programı; elektrik, elektronik, bilgi ve iletişim alanlarında devrim yaratan yenilikleri ödüllendiriyor. Dünyanın ilk büyük ölçekli renkli dış mekan ekran sistemi Diamond Vision'ı dünyaya tanıttığı ilk günden bu yana 38 yıldır bu özel görüntüleme sistemini geliştirmeye devam eden Mitsubishi Electric, etkileyici video görüntüleri oluşturan teknolojisi ile IEEE Milestone Ödülü’nü almaya hak kazandı. Mitsubishi Electric'in özel ekran serisi olan Diamond Vision sistemleri, 1980 yılında ABD’nin Los Angeles şehrindeki Dodger Stadyumu'nda ilk tanıtıldığı günden bu güne dünya çapında spor stadyumları, yarış pistleri, alışveriş merkezleri, halka açık alanlar gibi 2 binden fazla mekanda kuruldu.

Gün ışığında bile parlak ve tam renkli görüntüler sunabiliyor

1980 yılına kadar stadyumlarda bulunan elektrikli skor panolarında geleneksel olarak yalnızca harfleri ve sayıları yansıtan akkor lambalar kullanılıyordu. Bu noktada Mitsubishi Electric, yaklaşık 100 metreye kadar uzaklıkta bile görüntüleri TV görüntüsü kadar mükemmel biçimde gösterebilecek ekranlara yönelik artan talebe yanıt olarak, gün ışığında dahi parlak ve tam renkli görüntüler sunabilen, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç renkli kompakt katot ışınlı tüpü (CRT) geliştirdi. Mitsubishi Electric’in yeni yazılımı ile görüntüler, müzikler ve diğer içeriklerin kontrol edilebiliyor olması sayesinde stadyumlardaki maçlar sırasında eğlenceli dakikalar da yaşanabiliyor.

Japonya'nın Kyushu bölgesindeki ilk IEEE Milestone ödülü

Diamond Vision ile IEEE ödülünü almaktan büyük gurur duyduklarını belirten Mitsubishi Electric Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Masaki Sakuyama şu açıklamalarda bulundu; “Şirketimiz özel olarak ilk kez bu onura layık görüldü. Ayrıca bu ödül, Japonya'nın Kyushu bölgesinde bir şirket tarafından alınan ilk IEEE Milestone Ödülü olma özelliğini de taşıyor. Diamond Vision'ın 35 yılı aşkın süredir dünya çapındaki izleyicilere son derece etkileyici video görüntüleri sunmaya devam etmesi bizi gururlandırıyor. İnsanların yaşamlarını zenginleştiren faydalı teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Diamond Vision teknolojisi daha da gelişecek

Nagasaki Üretim Merkezi, Mitsubishi Electric Kıdemli Genel Müdürü Teruaki Tanaka, ilk Diamond Vision ekranın 35 yıldan uzun bir süre önce Nagasaki'de doğduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti; "O günden beri dünyada büyük ölçekli dış mekan renkli ekran sistemleri denildiğinde Diamond Vision akla ilk gelen ekran oldu. Bu ödül, Nagasaki'de Diamond Vision teknolojisine katkıda bulunan herkesin gayretli çalışmalarından dolayı tarih boyunca övgüyle hatırlanmasını sağlayacak. Diamond Vision teknolojisini daha da geliştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."

Dünya çapında izleyicilere etkileyici video görüntüleri sunuyor

Diamond Vision, ABD’nin Los Angeles şehrindeki Dodger Stadyumu'nda ilk kurulduğu günden bu yana çok çeşitli tesislerde kullanılmak üzere kabul gördü. Zaman içinde Mitsubishi Electric'in mühendislik alanındaki yenilikleri büyük ekranlarda kullanılan ışık yayıcı öğelerin gelişimine yön verdi. Bu doğrultuda, öncelikle tekli katot ışınlı tüpler yerini düz matrisli CRT'lere bıraktı. Ardından da bu CRT'lerin yerine LED'ler kullanılmaya başlandı. Bu değişiklikler, çok daha yüksek görüntü kalitesi sağlayarak Diamond Vision ekranların spor stadyumlarının yanı sıra çeşitli etkinlik tesislerinde de giderek daha çok kullanılmasına imkan tanıdı. Bu tabloda, Diamond Vision dünya çapındaki izleyicilere etkileyici video görüntüleri sunma konusunda önemli bir rol edinmiş oldu.

Öne çıkan Diamond Vision ekranları

Japonya başta olmak üzere dünya çapındaki pek çok ülkede spor stadyumları, yarış pistleri, alışveriş merkezleri, halka açık alanlar gibi mekanlarda 2 binden fazla Diamond Vision ekran bulunuyor.

IEEE ve IEEE Milestone Ödülü Hakkında

IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü); elektrik, elektronik, bilgi ve iletişim alanlarında dünyanın en büyük teknik meslek organizasyonudur. Merkezi ABD'de bulunan kuruluşun 160'dan fazla ülkede 420 binden fazla üyesi bulunuyor. Kurumun Japonya'daki üye sayısı 2017 sonu itibarıyla 14 bin 266'ya ulaşmış durumda. Piyasaya ilk çıkış tarihinden sonra en az 25 yıl boyunca devam eden geçmiş başarıları takdir etmek amacıyla 1983 yılında kurulan IEEE Milestone programı; elektrik, elektronik, bilgi ve iletişim alanlarında devrim yaratan yenilikleri ödüllendiriyor.