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35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi

21 Kasım 2016 Pazartesi 01:02
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TÜYAP Kitap ve Sanat Fuarları, 621 bin kişiyle ziyaretçi sayısı bakımından rekor kırdı

35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi
İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP tarafından düzenlenen ARTİST / 26. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nda ziyaretçi sayısında rekor kırıldı.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 12 Kasım'da ziyarete açılan ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar, sona erdi.

TÜYAP Kitap ve Sanat Fuarlarını ziyaret eden kitapsever ve sanatsever sayısında, geçen yıla göre yüzde 11,3 artışla 621 bin kişiyle rekor kırdı. 

Bu yıl 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşuyla 12 Kasım'da kapılarını açan fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 300 etkinlik gerçekleştirildi.

Ana temanın "Felsefe ve İnsan" olduğu fuarda, çocuklara yönelik "Eğitim Hakkı", "Farklılıklar", "Eleştirel Okuma ve Düşünme" üzerine atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Onur Konuğu'nun Almanya olduğu İstanbul Kitap Fuarı’na Almanya'dan 30 yayınevi katılırken, yaklaşık 40 etkinlik gerçekleştirildi. Fuarda, "Sözcüklerin Etkisi-Worte Bewegen" sloganıyla konuk olan Almanya ve Türkiye yayıncılar buluşması gerçekleştirildi.

- ARTİST / Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ARTİST / Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nın 7 no'lu ana salonunda da 25 galerinin yanı sıra "Umulmadık Topraklar" isimli, çok küratörlü geniş bir sergi, panel ve performanslar dizisi gerçekleştirildi.

Her yıl genç sanatçılara destek vermek için ayrılan 8. salonda ise 30'u aşkın inisiyatif ve grubun yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisinin de içinde olduğu kurumlar yer aldı.

Toplamda 12 bin metrekareyi aşkın iki salonda, yüzlerce sanatçının bini aşkın eseri, 9 gün boyunca sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Sanat Fuarı’nın, her yıl plastik sanatlara katkıları ve farklı alanlardaki çalışmaları nedeniyle verilen onur ödülleri de sahiplerini buldu. Çağdaş sanatlara önemli katkıları nedeniyle "Sanatçı Onur Ödülü" Gülsün Karamustafa’ya verilirken, "Sanatsever Kurum Onur Ödülü" ise Summart Sanat Merkezinin oldu. 
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