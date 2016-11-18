3000 KONYA ŞEKER ÇALIŞANI ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Tesis yatırımlarıyla bölge ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapan Konya Şeker, sosyal projeleriyle de adından söz ettiriyor. Kan bağışını düzenli bir şekilde sürdüren Konya Şeker ailesi, organ bağışıyla da örnek oldu. Öyle ki hayati öneme sahip bu duyarlılık için kurumsal katılımda 3.000 rakamı aşıldı. 41 tesisiyle bölge ve ülke ekonomisini canlandıran Konya Şeker, sosyal sorumluluk projeleriyle de farkını ortaya koyuyor. Sosyal duyarlılık çerçevesinde milletimizin yardımlaşma, dayanışma hasletlerini ortaya çıkarmak için kurum bünyesinde başlattığı organ bağışı kampanyasını tüm iştirakleriyle destekleyen Konya Şeker’deki bağışçı sayısı 3 bini geçti. Konya Şeker organ bağışında elde ettiği bu başarıdan dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci kez sertifika ile onurlandırıldı. Organ Bağışındaki hassasiyeti ilk olarak 2012 yılında yine Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirilen Konya Şeker’e Bakanlık tarafından 4 yıl sonra ikinci kez sertifika verildi. Konya Şeker Ailesinin organ bağışı konusunda gösterdiği kurumsal duyarlılık nedeniyle düzenlenen tören, Konya Şeker merkez kampüsündeki konferans salonunda gerçekleştirildi.



Organ bağışı candan cana sadakadır

Programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer, insanın insana faydasının olması kadar değerli bir şeyin olamayacağını ifade ederek, organ bağışının candan cana sadaka olduğunu belirtti.



Hassasiyetimiz bu ülkeye duyduğumuz sevgidendir

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker ailesinin gerek kan bağışı gerekse organ bağışı kampanyası vesilesiyle sergilediği hassasiyet ve her arkadaşımızın gönülden katılımı, bu ailenin bu ülkeye ve bu ülkenin insanına duyduğu sevgisinin göstergesidir” dedi. Başkan Recep Konuk, konuşmasında “Organ Bağışı Haftasının, hayata tutunmak için umut ışığı bekleyen kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarının aydınlanmasına, umutlarının artmasına vesile olmasını, her konuda cömertliğini gösteren milletimizin kendi karakterine yakışır, hasletlerine yakışır şekilde organ bağışı konusunda da hassasiyetini sergilemesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



2007’den beri 3 bini aşan gönüllü bağışçı

Konya Şeker ailesi olarak her yıl Organ Bağışı Haftasını, mesuliyetlerini yerine getirmiş olmanın iç huzuruyla kutladıklarını dile getiren Başkan Recep Konuk, “kurumumuz bünyesinde 2007 yılında başlattığımız organ bağışı kampanyasında bu sene itibarıyla 3 bini aşan gönüllü bağışçıya ulaştık. Her fani bir gün ölümü tadacak. O gün geldiğinde hayata tutunmak isteyen bir kardeşine umut ışığı yakmak için benden sonrası tufan, dememe erdemini sergileyen tüm arkadaşlarımı sergiledikleri hassasiyet, gösterdikleri cesaret ve Konya Şeker’in sergilediği gayreti, iktisadi sahadan sosyal sahaya da taşıyan ve Konya Şekerlilik duruşuna organ bağışı konusunda da sahip çıkan tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Şu anda burada olan veya kampanya dönemi nedeniyle işlerinin başında oldukları için burada bulunamayan kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. Örnek oldular, örnek alınacak bir tutum sergilediler” şeklinde konuştu.





İyilik de kötülük de bulaşıcıdır

Konya Şeker çalışanlarının organ bağışı konusunda yakaladığı başarının, ülke geneline de yayılması gerektiğini vurgulayan Başkan Recep Konuk, “Organ bağışı bekleyen binlerce kardeşimiz var. Bundan sadece 3 gün önce gazetelere bazı rakamlar yansıdı. Üzerinde düşünmemiz gereken rakamlar” dedi.

30 bin acil böbrek bekleyen var

Konuk şu bilgileri verdi: “Mesela sadece böbrek nakli bekleyen kardeşlerimizin sayısı 26 bin, toplamda ise 200 bin kardeşimiz organ yetmezliği nedeniyle nakil bekliyor. Bu 200 bin kardeşimizden 30 bini ise acil statüde, yani hayati tehlikeleri yüksek. Üstelik de her geçen yıl organ bağışı bekleyen kardeşlerimizin arasına binlercesi katılıyor. Buna karşılık gerçekleşen organ nakli sayısı ise her yıl birkaç yüz nakilde kalıyor. Bunların birçoğu da maalesef hayatta olanlardan hastalara nakil şeklinde gerçekleşiyor. Ve yine maalesef birçok nakil ya yakın akrabadan, hısımdan ya da eş dost çevresinden yapılıyor. Yani hayata tutunmak için organ nakline ihtiyaç duyan ailelerimiz kendi dertlerine kendileri merhem olmaya çalışıyor.”



Beyin ölümlerinden sonra organ bağışlama oranı dörtte bir

Konuk şöyle devam etti: “Eş dostla kendi yarasına merhem bulamayanlar bulanlardan daha çok. Mesela her sene 2.000 kardeşimizi organ bulunamadığı için kaybediyoruz. Bunların hepsi insan ve hepsi bizim kardeşlerimiz, bizim milletimizin evlatları. Bu evlatlarımızı hayata bağlamak için bizim üstünde düşünmemiz gereken istatistikler var. Mesela geçtiğimiz yıl beyin ölümü gerçekleşen 1.969 kişiden sadece 472’sinin ailesi organ nakline izin vermiş. Kaza, hastalık ve benzeri sebeplerle kaybettiğimiz kardeşlerimizden sadece dörtte birinin aileleri geride kalanlar için umut ışığı yakmış, kayıplarının acısına rağmen hayata tutunmak için umut ışığı bekleyen kardeşlerini unutmayacak hassasiyeti gösterecek erdemi göstermiş. Bu kardeşlerimizi hassasiyetleri acılarını yaşarken bile kardeşlerini düşünme erdemini sergiledikleri için yürekten kutluyoruz, kutlamalıyız. Ancak bizim düşünmemiz gereken asıl husus şudur; İspanya’da 1 milyon kişide 34 organ nakli gerçekleşirken, bu rakam İtalya’da 21, Almanya’da 13, Türkiye’de ise sadece 6. tıbbi olarak organ naklinde dünyanın en başarılı ülkelerinden biriyiz.”