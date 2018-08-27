3 yılda 100 milyon TL’yi aşan tapu satışı

Ekspertiz raporlu gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi tapu.com, kurulduğu günden bu yana yarattığı 100 milyon TL’yi aşkın işlem hacmiyle gayrimenkulleri hızla nakde dönüştürmeye devam ediyor. Tapu.com kurucusu ve CEO’su Emre Erşahin, “Satışa sunduğumuz tapuları sadece konut bazında ele aldığımızda 250-300 bin TL gibi bir fiyat ortalamasına ulaşıyoruz, bu ortalama ülkemizin genelindeki konut fiyat ortalamalarıyla örtüşüyor. Vatandaşlarımıza hızla satılan fırsatları kaçırmaması için sitemize sıklıkla bakmalarını öneriyorum” dedi.



100 milyon TL’lik iş hacmine ulaştı

Kurulduğu günden bu yana 100 milyon TL’lik betonu ve toprağı nakde çevirdiklerine vurgu yapan Emre Erşahin, “Her ay düzenli olarak 500 bin alıcı adayı sitemizi ziyaret ediyor, tapu.com’da yer alan bir gayrimenkule talip olanlar onlineortamda, şeffaf bir şekilde tekliflerini en hızlı şekilde verebiliyorlar, satıcının razı olduğu satış bedeline uygun teklifler arasından en yüksek fiyatı veren gayrimenkulü almaya hak kazanıyor ve bu sayede gayrimenkulün değeri satıcı tarafından değil alıcılar tarafından belirlenmiş oluyor” dedi.

Ayda 10 milyon kişiye ulaşıyor

Açık artırmaya katılımın ücretsiz olduğu tapu.com’da, teklif verecek katılımcıların kredi kartlarından hizmet bedeli kadar bir ön provizyon çekiliyor, sadece açık artırmayı kazanandan bu hizmet bedelini tahsil eden sistem, diğer teklif sahiplerinden ise herhangi bir bedel tahsil etmiyor. Satış işlemi sonucunda gayrimenkulün tutarı tapu.com’a değil doğrudan satıcıya ödeniyor.

Her ay pazarlama teknolojileriyle ortalama 10 milyon kişiye ulaşan tapu.com, her 5 tapudan 1’inin satışa sunulmasını takip eden 15 gün içerisinde satışını gerçekleştiriyor ve 24 saat içinde bile topladığı tekliflerle rekor sayılacak hızlarda tapu devri aşamasına geçebiliyor. Tapu.com, Earlybird Venture Capital ve ülkemizin önde gelen melek yatırımcılardan aldığı toplamda 4,1 milyon dolar yatırımla büyümeye devam ediyor.