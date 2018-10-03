3. KARAYOLLARI KÖPRÜLER TÜNELLER İHTİSAS FUARI AÇILDI

3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi’nde törenle açıldı. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, yaptıkları çalışmaları sadece mühendislik olarak sınırlamamak gerektiğini, aynı zamanda sanat eseri yaptıklarını ifade etti.

Bugün kapılarını açan ve 6 Ekim’e kadar yaklaşık 5 bin kişinin ağırlanması planlanan fuarın açılışında konuşan Uraloğlu, “Ülkemizin en büyük ulaştırma projelerinde tüm paydaşların buluştuğu 3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda birarada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ulaştırma sektöründe her alanda teknolojik gelişmelere açık olduklarını bildiren Uraloğlu, başarıda kamu özel ortaklığının önemli kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, her zaman “başarılara mutlaka yeni başarılar eklemeliyiz” düşüncesiyle ilerlediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

“2002 yılında başlatılan bölünmüş yol hamlesiyle 20168 kilometre tamamlandı. Şu an toplamda 27 bin kilometreye yaklaştık. 8544 köprü, 460 kilometre uzunluğunda 357 tünel halen trafiğe açık haldedir. Hayal olan birçok proje bugün uluslararası alanda büyük değer görüyor. Bizler sadece mühendislik değil, sanat eseri yapıyoruz. Bu değerlerin paylaşıldığı projeler, yatırımların yer aldığı, uluslararası alanda değer bulan fuarlar, başarının birer fotoğrafı tanığı niteliğindedir. Bu yıl 3’ncüsü düzenlenen ve bugün açılışı yapılan fuarın misyonunu daha da ilerleteceğine inancımız tam. Yapacakları sunumlarla bilgi birikimlerini paylaşacak, yerli ve yabancı tüm katılımcılara; müteahhitler locasında yer alacak firmalara başarılar diliyorum. Özellikle bizlerin çalışmalarına önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanımız Mehmet Cahit Turhan’a şükranlarımızı sunuyorum.”

Fuar yapımcısı, MCI Fuarcılık Yöneticisi Barış Kahrıman da bu yıl “Mega projeler kahramanlarını çağırıyor” mottosu ile başlattıkları fuarda çok seçkin konukları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Nijerya, Sudan, Tayland, Gine, Malezya, Irak’ın resmi düzeyde 30 ülkenin özel sektörden katılım gösterdiği fuarda 150’ye yakın firmanın yer aldığını belirten Kahrıman, fuarın her yıl daha da büyümesi ve uluslararası ölçekte değer kazanmasının onurunu yaşadıklarını kaydetti.

6 Ekim’e kadar sürecek fuarda Büyük İstanbul Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul sunumları da gerçekleşecek.

