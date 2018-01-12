2.EL’DE KDV SORUNU İÇİN BÜYÜK ADIM

Uzun zamandır gündemde olan KDV sorununa çözüm sağlamak amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya gelen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, Maliye Bakanlığı’nda düzenlenen çalıştayda Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) başta olmak üzere sektör temsilcilerinin görüşlerini aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcıları Rıza Çelen, Yıldırım Bozbıyık, Semi Okumuş ve KDV ve ÖTV’den ’den sorumlu Daire Başkanı Mehmet Arabacı’nın ev sahipliği yaptığı çalıştaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, MASFED Başkanı Aydın Erkoç, Genel Sekreter Niyazi Berktaş, MASFED İl temsilcileri, OYDER Genel Sekreteri Özgür Tezel ve Renault- Mais yetkilileri de katıldı.

“KDV sorununun bu yıl içerisinde çözülmesi planlanıyor.”

Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı geniş katılımlı çalıştayda KDV sorununun bu yıl içerisinde çözüme ulaştırılmasının planlandığı bildirildi. Toplantıda ikinci el otomobil ticaretinde KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi, ticari araç satışlarındaki KDV oranları ve KDV’nin indirim konusu yapılması görüşüldü. Faturası olmayan ticari araçların KDV sorununun da konuşulduğu çalıştayda, faturası olmadan biniciden alınan ticari araçların KDV sorununun çözüme kavuşturulacağı söylendi.

Konuyla ilgili uzun zamandır çalışmalar yürüten ve sektörde yaşanan sıkıntıları dile getiren MASFED Başkanı Aydın Erkoç, bu konuda ilk kez böyle bir çalıştayın yapılmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilgililere teşekkürlerini iletti. Erkoç, çalıştaydan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İkinci El’de dürüst çalışan ticaret erbabının mağduriyetinin giderilmesi ve kayıt dışılığın önlenmesi için KDV konusunda acil düzenleme yapılmasını her fırsatta dile getiriyorduk. Bakanlık yetkililerimiz ile de çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiş idik. Bu çalıştay konuyla ilgili çok önemli bir adım olmuştur. Yetkililerimiz sektörün nabzını tutan bizlerin görüşlerine de başvurarak geniş katılımlı sağlanan bu çalıştay ile konuya olan hassasiyetlerini de göstermiş ve sonuca doğru önemli bir yol katetmiştir. Bu yıl içerisinde sorunun çözümleneceğinin planlanması da bizi ayrıca memnun etmiştir.”