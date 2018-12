''25 yıl önce ithal ediyorduk, şimdi Avrupa’nın üretim üssüyüz''

Kurulduğu 1993 yılından bu yana, ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesi için hizmet veren Türk doğal gaz sektörünün en önemli yerli ve yabancı sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde bulunduran, ısıtma sektörünün %95’ini kapsayan ve 29 firmanın çatı kuruluşu olan Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER), 25. Yılını kutladı.8 Aralık 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilen 25. Yıl Kuruluş Yıldönümüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hatice Karahan, GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım ve GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman’ın yanı sıra üniversite, iş dünyası temsilcileri, sektör sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları geniş katılım sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, DOSİDER’in kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden olduğunu, sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için yıllardır çalıştığını, DOSİDER üyelerinin doğrudan yatırımla ülkeye birçok tesis kazandırdığını ve 8 AR-GE Merkezi ile son teknoloji cihazlar üretmeye odaklandığını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir gaz piyasasının oluşması için yatırımcıların teşvik edilmesi ve beraberinde meslek örgütlerinin katkı sağlamasının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

DOSİDER üyelerinin yaklaşık 8 milyar TL iç piyasa ve 1 milyar ABD Dolarını aşan ihracat ile Türkiye ekonomisine kazanç sağladığı, 20.000 doğrudan ve 200.000 kişiye de dolaylı istihdam olanağı yarattığı ve imalatı ve ihracatı gerçekleştiren üyelerinin büyük bir kısmının, yurt dışından Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar olduğu ifade edildi.

Türkiye'de bugün gaz piyasasının ayaklarının tam olarak yere bastığını dile getiren Fatih Dönmez, burada son 15-16 yılda dağıtım sektörüne yapılan 24 milyar liradan daha fazla altyapı yatırımı ve hukuki düzenlemelerin payının da büyük olduğunu kaydetti.

Türkiye son 10 yılda yüzde 5-6 büyürken, gaz sektörünün bunun iki katı büyüdüğünü hatırlatan Dönmez, "Böylece sektörümüze yurt içi ve dışı yatırımcılarını bir kez daha davet ediyoruz. Türkiye büyüyen ekonomisi, lojistik altyapısı, iyi yetişmiş insan gücü ve her sektörde büyüyen pazarlarıyla işlerini büyütmek ve dünyaya açılmak isteyenlere sayısız fırsat sunuyor. Türkiye, bölge coğrafyasının en istikrarlı, ekonomik olarak en güçlü ve diplomatik olarak nüfus alanı en geniş ülkesidir. Böylesi bir dönemde Türkiye, yatırımcılar için her zaman öngörülebilir gelecek sunmaya ve güvenli bir liman olmaya devam edecektir. Bu bölgede Türkiye'nin istemediği hiçbir enerji projesi hayata geçemez. Türkiye'yi enerji teknolojilerinde de merkez yapmaya kararlıyız. Piyasanın, serbest ve rekabetçi olmasına yönelik desteğimiz devam edecek, AR-GE ve teknoloji desteğimizi de artıracağız." dedi.

DOSİDER Başkanı Ömer Cihad Vardan; doğal gazın verildiği yerlerde güvenli ve doğru bir şekilde tüketilmesinde, daha verimli cihazlarla, daha ekonomik ve konforlu çözümlere ulaşmasında Türkiye’ye 25 yıldır hizmet ettiklerini belirterek, “Eğer bugün, yılsonu itibariyle 81 ilimizde ve birçok ilçemizde, yaklaşık 15 milyon aboneyle, 55 milyar metreküpü aşan hacimde doğal gaz tüketilebiliyorsa, bunda bu süreci kararlılıkla sürdüren yöneticilerimizin büyük emeği ve katkısı vardır.” dedi.

Doğal gaz piyasasına yönelik genel değerlendirme, doğal gaz dağıtım şirketlerinden beklentiler ve dağıtım hizmetlerine yönelik uyarılara değinen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Doğal gaz ihtiyacımızı dışarıdan karşılıyoruz. Dolayısıyla doğal gazın tasarruflu ve güvenli kullanımını çok önemli buluyoruz. EPDK olarak lisans verdiğimiz doğal gaz dağıtım şirketleri şebeke yatırımları yapıyor, doğal gazın vatandaşlarımızın evlerine, iş yerlerine ulaşmasını sağlıyor. Bu noktadan sonra da tüketicilerimizin yaptırdıkları iç tesisatlar siz DOSİDER üyelerinin “uluslararası standartlara uygun” cihazlarında son buluyor. Yani bir makinenin çarkları gibi görev yaparak vatandaşlarımıza doğal gaz konforunu ve rahatlığını sağlıyoruz. Vatandaşımızın nihai memnuniyetinde dağıtım şirketlerinin ve DOSİDER üyelerinin sorumluluğunu çok önemsiyoruz.” dedi.

Doğal gaz dağıtım şirketleri çalışmaları ve genel talepleri hakkında bilgi veren GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, “DOSİDER, AR-GE, standardizasyon, tanıtım ve uluslararası ilişkiler gibi önemli görevler üstlenmiştir.” dedi.

25 yıl önce ithal ediyorduk, şimdi Avrupa’nın üretim üssü olduk

Rakamlarla Türk doğal gaz sektörünün panoramasının çizildiği toplantıda, 2 milyonu adedi aşan kombi üretimiyle, 22 milyon metreyi aşan panel radyatör imalatıyla ve 5 milyon adedi aşan doğal gaz sayaç ve ekipmanları imalatıyla Avrupa’nın üretim merkezi konumuna ulaştığı belirtildi. Ülkemizdeki ısıtma sektörünün %95’ini temsil eden DOSİDER üyelerinin; kombi, doğal gaz sayacı panel radyatörün üretiminin yanı sıra doğal gazla çalışan hemen her türlü kazan, çok çeşitli amaçlara hizmet eden brülör ve farklı kategorilerde radyant ısıtma sisteminin üretim ve ithalatını yaptığı vurgulandı.

Ayrıca 2018 yılında, üretimi yapılan 1 milyon kombinin (üretimin %50’si) ve 10 milyon metre panel radyatörün (üretimin %45’i) ihraç edildiği vurgulandı.

Dünya Doğal Gaz Piyasası ve Türkiye gerçekleriyle Uyumlu Hedeflerimiz Var

Türkiye’nin gelişmesi, kentsel dönüşüm sürecinin hızla devam etmesi, sektördeki eski ürünlerin yeni teknolojik ürünlerle değişimi nedeniyle “değişim pazarının” oluşması ve zaman içinde bu pazarın büyümesi, doğal gaz kullanımının başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde artmasının değerlendirildiği toplantıda DOSİDER’in tüm bu gelişmelere entegre olduğu ifade edildi.

Doğal gaz ithal eden bir ülke olduğumuz için verimliliğin çok büyük önem taşıdığını ve 2018 yılının başında yürürlüğe giren ErP yönetmelikleri çerçevesinde, bir çok ürün grubunda artık sadece “daha verimli” cihazların piyasada satılabileceğini ifade eden Ömer Cihad Vardan, “Doğal gazın nerdeyse tamamına yakınını ithal ettiğimizi düşünerek tüketicilere daha çevreci, daha verimli, daha teknolojik, kullanımı kolay ürün sunmaya devam edeceğiz. Hatta 8 üye firmamızın onaylı AR-GE Merkezleri sektörde yerlileşme adına önemli adımlar atmaktadır.” Dedi.



25. Yılın Onuruna Mesleki Eğitim Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan protokol kapsamında, 25 ildeki 25 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde "Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme" alanına ait atölye ve laboratuvarlara eğitim seti desteğinin söz konusu olduğu ifade edilerek DOSİDER 25. Yıl Kuruluş Yıldönümüne teşrif eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla bu sayının 30 il ve 30 okula çıkarıldığı ifade edildi.

Ayrıca "Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme" alanında eğitim yapılan okullardaki Teknik Öğretmenlere de sektör tarafından mesleki gelişim eğitim desteği verilerek bu okulların "Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme" alanından mezun olan öğrencilerin istihdamlarına destek sağlanacağı vurgulandı.

Özellikle yeni teknolojilere erişimi daha sınırlı olan il ve ilçelerdeki okullara verilmesi planlanan setlerde hedefin 90 öğretmen ve 3000’e yakın öğrenciye eğitim desteği vermek olduğu ifade edilerek, hem sektöre daha bilinçli eleman yetişmesini sağlayabilmek hem de öğrencileri öncelikli olarak üye firma işletmelerinde istihdam etmenin amaçlandığı belirtildi.

Toplantı sonlanırken çeyrek asırlık bu yolculukta emeği geçen ve doğal gaz sanayii sektörünün gelişmesine katkı sağlayan eski başkanlara, kurucu genel sekreter ile DOSİDER’in iş paydaşları EPDK, İGDAŞ, GAZBİR ve GAZMER’e şükranların ifadesi ve kuruluş yıldönümü anısına teşekkür plaketleri takdim edildi.

