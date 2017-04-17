banner197
Ana SayfaGÜNCEL

25 BİN 359 HASTA "SANDIĞA" TAŞINDI

17 Nisan 2017 Pazartesi 12:06
Bu haber 459 kez okundu

Sağlık Bakanlığınca, yatağa bağımlı durumdaki vatandaşların oy kullanmaya götürülmesine yönelik sağlanan destek kapsamında, Türkiye genelinde 25 bin 359 hastaya sandık hizmeti verildi

25 BİN 359 HASTA
ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığınca, yatağa bağımlı durumdaki vatandaşların oy kullanmaya götürülmesine yönelik verilen hizmet kapsamında, Türkiye genelinde 25 bin 359 hasta sandığa götürüldü.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı üzerine, dün yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla, oy kullanmak için sandığa gidemeyen vatandaşlara, evde sağlık hizmetleri ekiplerince sandık hizmeti verildi. 

AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 7 bin 500 evde sağlık hizmeti personeli ve 3 bin 480 aracın görev yaptığı halk oylamasında, sandığa gidemeyen vatandaşlar, oy kullanacakları sandıklara hasta nakil araçlarıyla taşındı.

Halk oylaması esnasında, illerdeki evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezleri oy kullanma saatleri süresince açık tutuldu. 

- İstanbul'da bin 626 hasta taşındı

Talepte bulunan hastalar, evde sağlık hizmeti sunan hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere, sağlık personelleri eşliğinde götürüldükten sonra tekrar evlerine bırakıldı. 

Evde sağlık hizmeti alan 18 bin 38 ve hastanede yatarak tedavi gören 7 bin 321 olmak üzere toplamda 25 bin 359 hastanın sandığa götürülerek oy kullanması sağlandı. 

İstanbul'da bin 626 hasta, Ankara'da 510, İzmir'de bin 309, Van'da ise 344 hasta, evde sağlık hizmetleri araçlarıyla oy kullanacakları okullara götürüldü.

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen hastalar, "444 38 33" numaraları hat üzerinden de sandık hizmeti için taleplerini iletti.

Bakanlıkça, evde sağlık hizmetlerinin hayata geçmesiyle 7 yılda bir milyon kişiye bu hizmet verildi. Sağlık Bakanlığı'nın şu anda evde sağlık hizmeti verdiği aktif hasta sayısı ise 328 bine ulaştı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.