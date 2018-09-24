23 Yıllık güven tecrübesi…

Bu keyifli gün, Aneda Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Balkaya’nın kendi elleriyle mantı hazırlamasıyla başladı. Aşkın Balkaya mantı yapım esnasında şirketinin kuruluş hikâyesini, amaçlarını ve hedeflerini anlattı. Sonrasında da iyi mantı nasıl olmalı? detaylarıyla konuşmasına ve mantı yapımına devam etti.

Keyifli, eğlenceli ve bir o kadar kahkahalarla geçen etkinlikte mantı için kullanılan malzemelerin öneminden, mantı hamuru açılırken dikkat edilmesi gereken tüm püf noktalarına tek tek değinilerek, Güven Mantı lezzet sırrının paylaşıldığı bir gün oldu.

İnciana ve Güven mantı markalarının üretim esasları, sektörün zorlukları ve sektördeki yeniliklerin detaylandırıldığı etkinlik tüm konukların üretim tesisini gezmesiyle sürdürüldü. Üretim tesisinde hijyen ve saklama koşulları hakkında bilgi alan konuklar, daha sonrasında Aşkın Balkaya’nın kendi elleriyle hazırladığı mantıdan tadarak günü noktaladı.

Bu lezzetli ve keyifli organizasyona instagramın sevilen ve en çok beğenilen bloggerlarından Şebnem Seçkiner (@manyakanne), Serap Oğuztan, Ece Kumkale (@hassasanne), Saadet Algan, Uzm. Özge Selçuk Bozkurt ve Melek İçmeli katıldı.

Tüm konuklar lezzetli ve keyifli bir gün geçirdiklerini ve bu lezzeti her zaman sofralarında bulunduracaklarını belirterek ayrıldılar.

Bu keyifli ve lezzetli bir günün sonun da Aşkın Balkaya; “Mantı, nesilden nesile aktarılan kültürel bir mirasımızdır. Türk mutfağının vazgeçilmez değerlerindendir. Bizde bu değeri gelecek nesillere en sağlıklı şekilde ulaştırmak için sürekli ve durmadan ilerliyoruz. Bu amaçla 23 yıldır sofralarınıza mantının en lezzetlisini sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz.” dedi.