23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANIYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında, Anıtkabir'de düzenlenen törene öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla katıldılar.

Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığındaki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Baramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Aydın'ın yanı sıra Başbakan BinaliYıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başbakan yardımcıları, bakanlar, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri katıldı.

Aslanlı Yol'da yoğun kar yağışı altında yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanvekili Aydın'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz çocuklarla birlikte Anıtkabir'de

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Törene, Bakan Yılmaz ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yılmaz ve beraberindekiler, yağmur altında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra öğrencilerle Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

Meclis Başkanı Kahraman kutlamaları kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

Tebrikleri kabulünün ardından kısa bir açıklama yapan Meclis Başkanı Kahraman, "Bayramınız kutlu olsun. İnşallah nice bayramlara erişelim. Devlet ebed müddet olarak nice güzel günlere kavuşalım. Sağlık, afiyet diliyorum. Bugünlere gelmemizde emeği olanların hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan sonraki çalışmalarda elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Taksim'de tören düzenlendi

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Beyoğlu'nda da sabah erken saatlerde Hasköy Sahil Etkinlik Alanına gelen çocuklar, alanda kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlendi.

İzmir

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'dan düzenlenen tören programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende 27 ortaokuldan toplam bin 156 öğrenci çeşitli gösteriler sundu. Ege yöresine ait müzikler eşliğinde "Efedir Gelen Efe" adlı koreografi sergilendi. Bu gösteride, 10 ortaokuldan 480 öğrenci görev aldı.

Anadolu Haber Ajansı