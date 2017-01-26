21. EMITT TURİZM FUARI AÇILDI!

Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında 21. kez düzenleniyor. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 70.000 m²’lik 12 salonda gerçekleşen fuarda, 80 ülkeden 5.000 kurum ve kuruluş, Dünya’nın ve Türkiye’nin dört bir yanından tatil destinasyonlarını tanıtıyor.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek fuarı 60.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT, uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları sunuyor. Katılımcıların iş hacimlerini arttırma olanağı bulduğu fuarda; ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, yaz turizmi kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turizm merkezleri, tur operatörleri ile acenteler yer alıyor.

EMITT ziyaretçileri ise fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun olan tatil seçeneklerine karar verebilecek. 28 - 29 Ocak tarihlerinde ziyaretçilere açık olan EMITT’te seyahat severlerin bütçelerine uygun tatil rotaları cazip fiyatlar ve “Erken rezervasyon” kampanyaları ile sunulacak.

Turizm sektörünün lider isimleri EMITT’te!

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından turizm profesyonellerini, turizm belde ve kuruluşlarını, ziyaretçilerle buluşturan EMITT, bu yıl da turizm sektöründe bilgi akışı sağlayacak panellere ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında düzenlenecek ilk panel “Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler” başlığıyla 26 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleşecek. TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde; DRV Başkanı Norbert Fiebig ve HOTREC Başkanı Susanne Kraus Winkler konuşmacı olarak yer alacak.

“Kent, Kültür ve Yaşam: Mardin” konulu panel ise yine fuarın birinci günü saat 14.30’da gerçekleşecek. T.C Dicle Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenecek panelde konuşmacı olarak Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, MARSEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Nehrozoğlu ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ bulunacak.

Fuarın ikinci gününde ise “Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler” paneli saat 14.30’da Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yer alacak.

Yurtdışı Alım Heyeti Programı 55 ülkeden, 450 tur operatörünü ağırlıyor!

EMITT Turizm Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Yurtdışı Alım Heyeti Programı düzenlenecek. TravelShop Turkey işbirliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında 55 ülkeden 450 tur operatörü ağırlanacak. Tur operatörlerinin geleceği ülkeler arasında; Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İtalya, Kuveyt, Makedonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tayland, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan yer alıyor.

ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın: “EMITT turizm sektörü profesyonellerinin bir araya geldikleri ticari bir platform olmasının yanı sıra tatil tutkunları için de önemli bir adres niteliğini taşıyor. Japonya, Kırgızistan, Nepal, Kosova ve Mauritius’un ilk kez katıldığı EMITT; katılımcılarıyla, ziyaretçi sayısıyla ve turizm sektörüne kazandırdığı ticari hacim ile etkili bir platform. Turizm sektörüne her yıl katkı sağlayan Yurtdışı Alım Heyetleri Programı kapsamında bu yıl 450’yi aşkın satın almacıyı ağırlıyoruz. Bu program kapsamında yapılan görüşmeler, turizm sektörünün bir nevi 2017 yılındaki rotasını çizecek. Fuar kapsamında düzenleyeceğimiz panellerde ise; dünya turizm sektörünün lider isimlerini, ülkemiz turizm sektörü temsilcileriyle bir araya getireceğiz ve sektöre bilgi akışı sağlayacağız. EMITT’te bu sene sektörün gelişmesine paralel olarak organize ettiğimiz, Kış Turizmi Özel Bölümü, Outdoor Turizmi Özel Bölümü ve Otel Destek Ekipmanları Özel Bölümü ile katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize farklı seçenekler sunacağız. Ziyaretçilerimiz de erken rezervasyon ve fuara özel kampanyalar sayesinde cazip fiyatlarda tatillerini satın alabilecekler” dedi.

Anadolu Haber Ajansı