2019 TURİZMDE REKOR YIL OLACAK

Turizm sektöründe kötü günler geride kaldı. Sektörde zorlu geçen iki yılın ardından 2018’de yükseliş trendinin başlamasıyla yüzler gülmeye başladı. 2018’de Türkiye’ye gelen turist sayısı 10 ayda yüzde 22 artışla 35.5 milyon kişi olarak gerçekleşti. Turizm sektörü 2019’dan da oldukça umutlu. Sektör, Türkiye’nin turizmde asıl rekoru 2019’da kıracağı görüşünde. Ekovitrin, hazırladığı ‘Turizm Özel Dosyası’yla sektör temsilcilerinin 2019 ile ilgili görüşlerine yer verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizmle ilgili görüşlerini açıkladı.

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