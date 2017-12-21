Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, 1 Temmuz 2017’de kanunen zorunlu olan, Yeni Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında sektörü bilgilendirmek üzere yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında Mudanya fabrikasında düzenlediği ve 647 kişinin katıldığı lansman seminerlerinin ardından, Gaziantep ve Antalya’da 2 seminer düzenledi; firmanın bir sonraki adresi ise Ocak ayında Erzurum olacak.

2018’de İlk Durak Erzurum Olacak

Prysmian Group Türkiye, CPR’ın Türkiye’de 1 Temmuz’da kanunen zorunlu olması sonrasında, bilgilendirme seminerlerine Gaziantep’ten başladı. 10 Temmuz’da, gerçekleşen seminere, 65 kişi katıldı. Türk kablo sektörü temsilcileri tarafından yoğun ilgi gösterilen seminerlerin, bir sonraki adresi ise Antalya oldu. 20 Eylül tarihindeki bu seminere ise, 55 kişi katılım gösterdi. 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da sektörün en önemli konu başlığını oluşturacak CPR hakkındaki çalışmalarına, Prysmian Group Türkiye 12 Ocak’ta Erzurum’da düzenlemeyi planladığı seminer ile devam edecek.

Farklı şehirlerde yapılan seminerlere, sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Prysmian Group Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Tamer Yavuztürk, “2012 yılından itibaren yürüttüğümüz “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...” girişimimizde üzerinde durduğumuz kaliteli ve güvenli ürün yolculuğumuzdaki önemli etaplardan birisi olan CPR konusunda da bir ilke imza atarak, sektördeki uzmanlığımızı ve liderliğimizi bir kez daha gösterdik. Mayıs ayındaki lansman sonrasında, Gaziantep ve Antalya’da düzenlediğimiz seminerlere paydaşlarımızın ilgisi oldukça yüksekti, onlardan çok iyi geri dönüşler aldık. CPR, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Türk kablo sektörünün en önemli konu başlığı olmaya devam edecek. Biz de 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da sektörü bilgilendirmeye devam edeceğiz. İlk durağımız ise Ocak ayında Erzurum olacak” dedi.

Yeni Yönetmelik Sektöre Neler Getirecek?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, yapılarda kullanılan malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarını ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını belirlerken, CPR sertifikası kabloların yangına tepki performanslarını tescil ederek Yönetmeliğe uygunluğu belgeliyor.

CPR’ın kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı ise, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili kriterleri belirliyor.

CPR Bilgilendirmeleri Mayıs Ayında Başladı

Türk kablo sektöründe CPR sertifikasını alan ilk firma olan ve bu konudaki uzmanlığı ile sektörün öncülüğünü üstlenen Prysmian Group Türkiye, CPR konusunda bilgilendirme çalışmalarına Mayıs ayında sektör temsilcilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği 8 ayrı seminerden oluşan bir lansman ile başladı. Bu kapsamda ilk olarak, 9 Mayıs’ta, proje, müteahhitlik ve taahhüt firmaları yetkililerini Mudanya’daki fabrikasında bir araya getirerek bilgiler verdi. Bu toplantıyı 10 Mayıs’ta A-Takımı yetkili satıcıları, 17 Mayıs’ta alt bayileri ve 18 Mayıs’ta A-Takımı yetkili satıcıların çalışanları ile yapılan toplantılar takip etti. Sonrasında ise, 23 Mayıs’ta İzmir, 24 Mayıs’ta Bursa ve 25 Mayıs’ta da Ankara Elektrik Teknisyenler Odası’nı, konu hakkında bilgilendirmek üzere fabrikasında konuk etti. Mayıs ayı içerisinde toplamda 647 sektör temsilcisine, iş konularına göre özelleştirilmiş seminerler veren Prysmian Group Türkiye, hazırladığı bilgilendirme kılavuzu, bilgi kartı ve web sitesindeki CPR bölümü ile de öne çıkıyor.

CPR Türk Kablo Sektörü İçin Mihenk Taşı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulunan Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu, “‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonumuzdan hareketle, Türk kablo sektörü için mihenk taşı olan Yapı Malzemeleri yönetmeliğini çok önemsiyor ve bu konuyu bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bu bağlamda CPR, sürecin en başından bu yana içerisinde yer alıp, hem ülkemize hem sektörümüze fayda getirmeye çalıştığımız bir proje. CPR’ın sektörümüzde köklü değişikliklere sebep olacağı çok açık. Üreticiden son kullanıcıya kadar, bu yönetmelikle ilgili kablo sektörünün tüm kesimlerine birçok görev düşüyor. Biz Prysmian Group Türkiye olarak, ilk günden bu yana elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu konuda, Türk Kablo Sektörü olarak hep birlikte hareket edersek, ülkemizin ve sektörümüzün çok daha iyi günler göreceğine gönülden inanıyoruz” dedi.

Prysmian Group Türkiye Hakkında

Merkezi 1964 yılından bu yana Mudanya’da (Bursa) olan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bünyesinde, bugün yaklaşık 450 kişi çalışmaktadır. Prysmian Group Türkiye’nin ürün yelpazesi kapsamında, Prysmian ve Draka markaları ile, 220 kV'a kadar olan tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları ile fiber optik kabloları, demiryolu sinyalizasyon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar bulunmaktadır. Prysmian Group içinde öncelikli bir ihracat merkezi olan ve 2016 yılında toplam yaklaşık 955 milyon TL olan cirosunun %26’sını ihraç eden Türk Prysmian Kablo, Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için: www.prysmiangroup.com.tr

Prysmian Group Hakkında

Prysmian Group, enerji ve telekomünikasyon kabloları endüstrisinde, 2016 yılında 8 milyar Euro’ya yakın satışları, 20.000 çalışanı, 50 ülkede faaliyet gösteren 82 fabrikası ile bir dünya lideridir. Yüksek teknoloji ürünleri pazarında yer alan Prysmian Group, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine; teknoloji ve bilgi birikimine sahiptir. Prysmian Group, ürün yelpazesi kapsamında; enerji iletimi ve dağıtımı için yeraltı ve denizaltı kablo ve sistemleri; çeşitli endüstriyel sektörlerdeki uygulamalar için özel kablolar; video, bilgi ve ses iletimi için optik fiber ve kablolar ve bakır telekom kabloları bulunmaktadır. Prysmian Group’un temel rekabet güçleri arasında, yenilikçi ürün ve üretim süreçleri ve sahip olduğu geniş coğrafi alanı ile müşteri memnuniyetine ve müşteri hizmetlerine verdiği önem yer almaktadır. 2011 yılında Draka’yı bünyesine katan Prysmian Group, Milano borsasında işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için: www.prysmiangroup.com