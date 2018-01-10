2018 YILINDA AVRUPALI TURİST SAYISINDA ARTIŞ YAŞANACAK

25 yıllık tecrübeye sahip profesyonel kadrosuyla sektöre farklı bir bakış açısıyla bakan Vizyon Turizm, 2017 yılını başarılı bir performansla kapattı. 2017 yılında Gezonline markasını hayata geçiren Vizyon; sağlık turizminde de vites büyüttüğünü açıkladı.



2017 yılında yaklaşık 5.000 kişinin ‘Vizyon’ markasıyla seyahat ettiğini açıklayan Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, 2018 yılında bu rakamı arttırma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. 2018 yılından umutlu olduğunu açıklayan Çizmeci, yeni yılla birlikte özellikle Avrupalı turist sayısında artış olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Çizmeci, “Turizm sektörü, 2017 yılının son aylarında hareket kazandı. Dövizde ciddi bir yükseliş veya öngörülmeyen bir hadise yaşanmadıkça 2018 yılının 2017’den daha iyi bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle bazı dönemlerde yerli turist sektörün nefes almasını sağlıyor. Dolasıyla sektörün gelişimi noktasında özellikle Ege ve Güney bölgelerimiz için yabancı turist ile birlikte yerli turistin de asla göz ardı edilmemesi gerekiyor” diye belirtti.



2017 yılının Hac-Umre turizminde beklentileri karşılayamadığının altını çizen Çizmeci, özellikle Suudi Arabistan’ın koymuş olduğu 2.000 SAR vergi stratejisinin netleşmemesinin bu soruna yol açtığını söyledi. Ayrıca 2018 yılında Suudi Arabistan’ın %5 KDV uygulamasını hayata geçirmesi de şuan için bir handikap gözüküyor. Harem’in içinde devam eden tadilat çalışmalarının da bu düşüşü tetiklediğini belirten Çizmeci, Umreye gidecek vatandaşların ciddi bir kısmının sömestri beklediğini açıkladı. Dolayısıyla sömestrde en yüksek doluluğa ulaşacaklarını beklediklerini açıklayan Çizmeci, kısa bir düşüşten hemen sonra Ramazan ayıyla birlikte tekrardan pozitif bir ivme yakalayacaklarının altını çizdi.



“Sağlık turizminin önemli oyuncularından biriyiz”

Öte yandan 2018 yılı büyüme hedefleri içinde gezginlerin rotalarını oluşturmak için tasarladıkları www.gezonline.com ’un önemli bir parametre olduğunu açıklayan Çizmeci, Gezonline markasına bu sene yoğunlaşacaklarını ve sağlık turizmini de arttırmaya çalışacaklarını söyledi. Sağlık turizminin önemli oyuncularından biri olduklarının altını çizen Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, “Sağlık turizmine ülke olarak biraz yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülke ve bizim gibi acenteler olarak biraz tanıtım ve pazarlama bütçesi ayırırsak bu branşta önümüz çok açık. Biz Vizyon olarak biliyoruz ki Sağlık Turizmi, gelecek 10 yıla da damga vuracak.



Bunu şimdiden görebiliyoruz. Coğrafi olarak mükemmel bir konumda olmamızın yanı sıra dünyanın en fazla uçuş destinasyon ağına sahip olan THY gibi önemli bir hava yolu şirketine de ülke olarak sahibiz. Bu ülkemiz için çok büyük bir avantaj. Öte yandan hem otel tesislerimiz hem de hastanelerimizin teknolojik altyapıları gayet iyi durumda. Ayrıca çok kaliteli, yabancı dil bilen doktorlarımız var. Bütün bu fırsatları bir araya getirip doğru pazarlama stratejisiyle Türkiye'nin gelecek 10 yılda sağlık turizminde bir üs olacağını düşünüyorum” diye açıkladı.

