"2018 TÜRKİYE VE HOLLANDA’NIN YILI OLACAK"

Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, yaptığı yeni yıl açıklamasında 2018’in Türkiye ve Hollanda’nın yılı olacağını ifade etti. 400 küsur yıllık Türkiye-Hollanda ilişkilerine hep dostluk, karşılıklı anlayış, yardımlaşma ve güzel, olumlu ticari ve siyasi ilişkilerin damga vurduğuna değinen Turgut Torunoğulları, “Fakat 11 Mart 2017 tarihinde yaşanan talihsiz olay bu ilişkilerin yönünü bir anda değiştirmeye yöneldiğini gördük. Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin Rotterdam’a gelişi ve konsolosluğa alınmayarak yurt dışı edilmesi ile başlayan olaylar sonu iki dost ülke arasında kriz bir anda tırmandı. Olayların bu duruma gelmesinde kim haklı kim haksız gibi bir polemiğe girmek, siyasi iradelere müdahale etmek, karar vermek haddimize değil elbette. Bize düşen her iki ülkenin de insanları olarak, iki ülkeyi de seven, yasalarına saygılı insanlar olarak olayları körüklemek değil yatıştırmak olmalıydı. Öyle de yaptık.

Düşünün İki kardeş, iki aile, iki dost bile zaman zaman görüş farklılıklarına düşüyorlar, aralarında kavga olmuyor mu? O halde biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak bir şeyler yapmak zorundaydık. 11 Mart 2017 akşamı yaşanan olayların hemen ardından adeta bir kriz masası oluşturarak merkezi Den Bosch şehrinde olan Edelstaal şirketimizde iş, siyaset, basın, STK dünyasının saygın isimleri ile bir araya geldik. Hollanda Dış işleri Bakanımız Sayın Bert Koenders, davetimizi kabul etti” dedi.

“HOLLANDA BAKANINI ŞİRKETİMİZDE AĞIRLADIK”

Turgut Torunoğulları, sözlerine şöyle devam etti: “Daha 11 Mart olaylarının sıcaklığı soğumamışken 13 Mart 2107 akşamı şirketimizi ziyaret eden bakanımızı şirketimizde çalışan kardeşlerimiz başta olmak üzere ağırlayarak birlikte yemek yedik. Kendisine, yaşadığımız ikinci vatanımız Hollanda’yı ne kadar sevdiğimizi, ne Türkiye’den ne de Hollanda’dan vazgeçmeyeceğimizi; Hollanda ile Türkiye’nin 400 yılı aşkın köklü dostluğundan söz ettik. Sağolsun Bakan Koenders ta iki ülke arasında dostluğun baki olduğuna inancının tam olduğunu söyleyerek, Hollanda’da yaşayan 500 bin Türk’ü ayırt etmeden kendi öz vatandaşları gibi gördüklerini kabul ettiklerini vurguladı. Değerli dostlar, biz iş dünyası olarak Türkiye, Hollanda arasında köprü olmak, ilişkilerin rayına oturması için üzerimize düşeni yapmaya devam ettik.”

Mayıs ayında NETUBA’nın yaptığı organizasyonla Hollanda’nın en büyük şirket temsilcilerini Türk işadamları ile Marmaris’te buluşturduklarını kaydeden Turgut Torunoğulları, “Başbakan M. Rutte’nin yaptığı açıklama ile vizyonumuz ve misyonumuzla ne kadar doğru adımlar attığımızın sevincini ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. Başbakan Mark Rutte, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin bir ana önce düzeltilmesi gerektiğini ifade ettiği açıklaması 2018 yılının bu iki dost ülke arasından yeni bir sayfanın açılacağını gösteriyor. Acil, doğru ve soğukkanlı kararlar insanları, şirketleri ve devletleri her zaman başarıya ulaştırır. Her zaman ifade ettiğim gibi yapıcı olmak lazım. Her hangi bir olay yaşandığında suların durulmasını bekleyip ondan sonra içi boş, cılız açıklamalar yapmak ve konuşmak değildir önemli olan. Dik durmak, adil davranmak, kağnı devrilmeden yol göstermek. Ben şahsım ve şirketlerim adına hep bunu yapmaya çalıştım. Biliyorsunuz her zaman her haksızlığa karşı tavrımızı anında ortaya koyduk” şeklinde konuştu.