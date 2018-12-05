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2018'de 1.1 milyon kişiye iş buldu

İŞKUR Genel Müdür Uzunkaya ''Üniversiteler,Belediyeler, Odalar ve STK'lar ile iş birliği yaparak bunu başardık'' dedi.

2018'de 1.1 milyon kişiye iş buldu

İŞKUR Genel Müdür Uzunkaya ''Üniversiteler,Belediyeler, Odalar ve STK'lar ile iş birliği yaparak bunu başardık'' dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:00
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2018'de 1.1 milyon kişiye iş buldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2018'in bitmesine 26 gün kalmasına rağmen geçen yılı geride bırakarak, bir milyon 110 binden fazla kiyi işe yerleştirdiklerini söyledi. Uzunkaya, 2000'li yılların başında "işlevini yerine getiremiyor, artık kapatalım" denilen İŞKUR'un 2002'den bu yana istihdamda adeta destan yazdığını belirtti. Uzunkaya, 2002'de sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un "geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiye iş bulduğu" bilgisini vererek, "Üniversiteler, odalar, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız iş birliği ile bunu başardık. Yoksa tek bir kurumun bir milyon 57 bin kişilik istihdamı tek başına gerçekleştirmesi mümkün değildir" dedi.Uzunkaya ayrıca engelli istihdamını da çok önemsediklerini belirterek, son 15 yılda 380 bin 384 engellinin istihdamına aracılık ettiklerinin vurguladı.

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