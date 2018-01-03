Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116052
ALTIN
159.309
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.0891
EURO
4.5302

2017’YE DAMGA VURAN TELEVİZYON KANALLARI VE DİZİLER BELLİ OLDU

Bir yılı daha geride bırakırken, 2017 yılında televizyon ekranlarının en çok konuşulan kanalları ve dizileri belli oldu. Birçok dizi final bölümüyle ekranlara veda ederken yeni yapımlar heyecan uyandırdı.

2017’YE DAMGA VURAN TELEVİZYON KANALLARI VE DİZİLER BELLİ OLDU

Bir yılı daha geride bırakırken, 2017 yılında televizyon ekranlarının en çok konuşulan kanalları ve dizileri belli oldu. Birçok dizi final bölümüyle ekranlara veda ederken yeni yapımlar heyecan uyandırdı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:08
18 Okunma
2017’YE DAMGA VURAN TELEVİZYON KANALLARI VE DİZİLER BELLİ OLDU

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, 2017 yılının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in incelemesine göre medyanın en çok konuştuğu televizyon kanalı, 11 bin 249 yazılı basın haberine konu olan Kanal D oldu. Kanal D’yi 10 bin 968 haberle adından söz ettiren ATV takip ederken, Show TV 7 bin 920 haberle üçüncü, Star TV 7 bin 698 haberle dördüncü, NTV 6 bin 342 haberle beşinci, CNN Türk 5 bin 514 haberle altıncı, FOX TV 4 bin 684 haberle yedinci, NTV Spor 4 bin 602 haberle sekizinci, A Spor 4 bin 450 haberle dokuzuncu, TRT 1 4 bin 377 haberle onuncu sırada yer alarak 2017 yılının en çok konuşulan kanalları listesinde yer aldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DAMGASI
2017 yılı televizyonda çok hareketli bir sene olarak kayıtlara geçti. Yüzlerce dizi izleyicileri ekran başına kilitlerken, medyanın en çok konuştuğu diziler de belli oldu. Ajans Press’in her kanalın en çok konuşulan dizisini incelediği araştırmaya göre, TRT’nin beğeniyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul, 2 bin 743 habere konu olarak kanalın en çok konuşulan dizisi oldu. Star TV’nin en çok konuşulan dizisi, Nisan ayında ekranlara gelen asker dizisi Söz oldu; Söz hakkında 2 bin 573 haber yapıldı.ATV’de izleyiciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 2 bin 419 haberle kanalın en çok konuşulan yapımı olurken, Kanal D’nin beğeniyle izlenen dizisi Vatanım Sensin bin 751 haberle kanalın en çok konuşulan yapımı oldu.Haziran ayında final yapan Show TV’nin başarılı yapımı İçerde, bin 120 haberle kanalın en çok konuşulan yapımı oldu.

Basın Bülteni

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
En düşük memur maaşı 2893 TL oldu
En düşük memur maaşı 2893 TL oldu
AVM'lerin cirosunda keskin artış
AVM'lerin cirosunda keskin artış

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim