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2017 yılında 193 milyon yolcu uçtu ...

Türkiye genelinde geçen yıl hava yolu yolcu trafiğinin, bir önceki yıla göre yüzde 11 artış göstererek 193 milyonu geçtiği belirlendi. Interpress’in Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yılının Aralık ayında ülke genelindeki havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak trafiğinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 4,8 artışla 70 bin 803, dış hatlarda ise yüzde 5,1 artışla 38 bin 99 olduğu tespit edildi.

2017 yılında 193 milyon yolcu uçtu ...

Türkiye genelinde geçen yıl hava yolu yolcu trafiğinin, bir önceki yıla göre yüzde 11 artış göstererek 193 milyonu geçtiği belirlendi. Interpress’in Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yılının Aralık ayında ülke genelindeki havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak trafiğinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 4,8 artışla 70 bin 803, dış hatlarda ise yüzde 5,1 artışla 38 bin 99 olduğu tespit edildi.

09 Ocak 2018 Salı 15:49
3468 Okunma
2017 yılında 193 milyon yolcu uçtu ...

Üst geçiş trafiği de yüzde 11,6 arttı …
Söz konusu ayda üst geçiş trafiği de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 34 bin 467 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiğinin üst geçişler dahil 143 bin 369'a ulaştığı saptandı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği Aralık ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 9 milyon 68 bin 11, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17 artışla 5 milyon 82 bin 394 oldu. Böylece direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artışla 14 milyon 163 bin 41 olarak gerçekleşti.

İniş kalkış yapan uçak trafiği yüzde 3,2 yükseldi …
Geçen yıl havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yıla göre, iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 910 bin 684, dış hatlarda yüzde 3,8 artışla 588 bin 435, toplamda ise yüzde 3,2 artışla 1 milyon 499 bin 119'a yükseldi. Aynı dönemde üst geçiş trafiği yüzde 9,6 artışla 413 bin 97'ye çıktı. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle yüzde 4,5 artışla 1 milyon 912 bin 216'ya ulaştı. Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl iç hat yolcu trafiği yüzde 6,9 artışla 109 milyon 599 bin 161, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 artışla 83 milyon 432 bin 585 oldu. Böylece geçen yıl sonu itibarıyla direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşti.
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 16:41
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