2017 Buruk Geçti, 2018 Umutla Bekleniyor

18-20 Aralık 2017 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 300 kişi dahil edilirken, araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle sıralandı;



2018’den huzur ve mutluluk istiyoruz

Araştırma kapsamında katılımcılara “2018’den kendinizle ilgili en çok hangisini diliyorsunuz?” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 32’si “Huzur/Mutluluk” yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 26’sı 2018’den “Para” beklediğini söylerken, “Kariyer” diyenler ise sadece yüzde 7’de kaldı.



2017 hayal kırıklığı yarattı

Araştırma sonuçlarına göre 2017 yılı, vatandaşların beklentilerinin altında kaldı. Katılımcılara “2017 yılı genel anlamda beklediğinizden iyi mi geçti, yoksa beklentilerinizin altında mı kaldı?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 54’ü “Hayır, 2017 iyi bir yıl olmadı, beklentilerimin altında kaldı” yanıtını verirken “Evet, yılım çok iyi ve beklentilerin üzerinde geçti” diyenlerin oranı yüzde 46 oldu.