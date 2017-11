20. yılını kutlayan Hilti Türkiye yüzde 25 büyüme hedefliyor

Dünyanın en küçük ülkelerinden Lihtenştayn Prensliği’nde bundan 76 sene önce küçük bir torna tezgahında çivi çakma sistemleri imalatıyla yola çıkan ve bugün 6 kıtada 120’den fazla ülkede 24 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Hilti, bu yıl Türkiye’deki 20. yaşını kutluyor. 10 ülkenin bağlı olduğu bölgesel bir üs konumunda olan Hilti Türkiye’nin 20. yılı kapsamında Hilti Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Sebastian Barth ve Hilti Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Talat Özkan, markanın gündemindeki yenilikler ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hilti’nin yaklaşık 10 bin ürünü ile global inşaat endüstrisine ileri teknoloji inovatif çözümler sunduğunu ifade eden Hilti Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Sebastian Barth, şu bilgileri aktardı; “Hilti olarak kalite, güvenlik, inovasyon ve müşterilerimizin çözüm ortağı olmak bizim olmazsa olmazlarımızı oluşturuyor. Ar-Ge’ye çok fazla yatırım yapıyor, yatırımlarımızı her yıl ortalama yüzde 5 arttırıyoruz. 2016 yılında Ar-Ge yatırımlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artırdık. 2017’nin ilk 8 ayında ise net karlılığımızın yüzde 60’ını Ar-Ge’ye ayırdık. Bugüne kadar ekstra güvenlik ve kullanıcının daha uzun süre konforlu bir şekilde çalışmasını sağlayan birçok patentli sistem geliştirdik. 120 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 413,45 milyon TL*) yatırım tutarıyla Hilti tarihinin en büyük yatırımı olan Hilti İnovasyon Merkezi, şirketimizin inovasyon kabiliyetini ve ilerleme hızını güçlendiriyor.”

2018’de 16 mağazaya ve 380 çalışana ulaşacak

Hilti’nin Türkiye pazarına ilk kez 1982 yılında girdiğini ve 15 yıl boyunca distribütörlükle temsil edildiğini ifade eden Sebastian Barth, 1997 yılından itibaren ise yüzde 100 yabancı sermayeli bir firma olarak faaliyet göstermeye başladıklarının altını çizdi. Barth, bu yıl Hilti Türkiye’nin 20. yılını kutladıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti; “Hilti Türkiye olarak göstermiş olduğumuz hızlı gelişimle 2011 yılından bu yana; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan, Tacikistan, Moldova ve Kuzey Irak olmak üzere 10 ülkenin bağlı olduğu bölgesel bir üs konumundayız. Her yıl ortalama yüzde 20 oranında sürdürülebilir büyüme hedefiyle yola çıkıyor ve çoğunlukla da hedefimizin üzerinde bir büyümeyle yılı kapatıyoruz. 20. yılımızı kutladığımız 2017 yılında ve 2018’de yüzde 25 ve üzeri büyüme hedefliyoruz. 2017 yılını Türkiye genelinde 13 mağaza ve 332 çalışanla kapatacağız. Türkiye’deki büyüme hedeflerimiz paralelinde, 2018 yılında mağaza sayımızı 16’ya ve çalışan sayımızı 380’in üzerine çıkarmayı planlıyoruz.”

Bölgesel üs Türkiye’deki yatırımlarını artıracak

Türkiye’de inşaat sektöründe istikrarlı şekilde gelişme yaşandığını belirten Barth, sektörü değerlendirdiği açıklamalarında şunları ifade etti; “Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; inşaat sektörü 2017 yılının ilk yarısında yüzde 6,4 büyüdü. 2017 yılında GSYİH büyümesi yüzde 5 olarak tahmin ediliyor ve inşaat sektörünün de buna paralel büyümesi öngörülüyor. Hilti Türkiye olarak inşaat sektöründe yaşanan gelişmeleri ve büyümeyi hem Türkiye ekonomisi ve konut üreticilerine hem de el aletleri sektörüne etkisi açısından değerli buluyoruz. Türkiye’de el aletleri sektörünün gittikçe daha da büyüyeceğini ve gelişeceğini düşünüyoruz. Bizim öngörümüz, önümüzdeki dönemde elektrikli el aletleri pazarının yıllık büyümesinin yaklaşık yüzde 15 olacağı yönünde.

Türkiye’nin stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu, inşaat sektörünün lokomotif konumunda olması, büyük çaplı markalı projeler, kentsel dönüşüm ve alt yapı yatırımlarının giderek daha hızlı artıyor olması sonucu inşaat sektörünün gelecek yıllar için de büyük bir potansiyel taşıması nedeniyle Türkiye Hilti için çok değerli bir ülke. Hilti olarak, bölgesel bir üs konumunda olan Türkiye’ye olan yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir, kaliteli bina üretimine katkı sağlamak için özellikle deprem ve kentsel dönüşüm konusunda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları ile ortak çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.”

Hilti Türkiye, Hilti Global için yetenek havuzu olmaya hazırlanıyor

“Başarımızın arkasında, yüksek teknoloji ile donatılmış inovatif ürün ve hizmetlerimizden aldığı güçle markamızın gerçek birer elçisi olarak büyük bir adanmışlık duygusuyla çalışan ekibimiz var” diyen Barth, sözlerini şöyle sürdürdü; “Geliştirdiğimiz her stratejide öncelikle çalışanlarımızın mutluluğunu ve onları başarıya götürecek faktörleri dikkate alıyoruz. Hilti Türkiye olarak, geçtiğimiz yıl Great Place to Work Enstitüsü tarafından belirlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde 4. sırada yer aldık. Sıradışı konsepti ile Hilti Corporation ofisleri içerisinde bir ilk olan İstanbul’daki merkez ofisimizde, çalışanlarımızın dinlenme, eğlenme ve sosyalleşmelerine olanak sağlayan geniş bir mutfak, oyun alanı ve rekreasyon alanının yanı sıra anne bakım ve siesta odası bulunuyor. Mevcut çalışanlarımızı geliştirmek ve bünyemize yeni yetenekler katmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bir sonucu olarak, Hilti Türkiye’deki yetenekli çalışanların META Bölgesi (Middle East, Turkey and Africa / Ortadoğu, Türkiye ve Afrika) içindeki diğer Hilti organizasyonlarına atamaları yapılıyor. Bu sayede Hilti Türkiye’nin Hilti Global için bir yetenek havuzu haline gelmesini hedefliyoruz.”

Tasarım dünyasının en prestijli ödüllerini alıyor

Ağırlıklı olarak inşaat sektörüne hizmet veren Hilti’nin ürün gamı hakkında bilgi veren Hilti Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Talat Özkan; “Ürünlerimizi; akülü sistemler, direkt tespit sistemleri, delici-kırıcılar, dübel sistemleri, elmaslı delme-kesme sistemleri, barutlu ve gazlı çivi çakma sistemleri, kesme ve taşlama sistemleri ve lazerli ölçme sistemleri ile yapılarda yangın güvenliği amacıyla kullanılan pasif yangın durdurucu ürünler olarak sıralayabiliriz. Ar-Ge’ye büyük yatırım yapan bir marka olarak sürekli patentli sistemler geliştiriyor, ileri teknolojiye sahip inovatif ürünlerimizle Red Dot, iF Product Design gibi tasarım dünyasının en prestijli ödüllerini alıyoruz. Ürünlerimizi tasarlarken insan sağlığı ve güvenliği ile kullanım kolaylığını en üst seviyede tutuyoruz. Hilti olarak iş kazalarını önlemeye büyük katkı sağlayan ürünlerimizi inşaat profesyonellerine en doğru şekilde anlatarak olası iş kazalarını azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

2018’de Türk inşaat sektörüne 30 yeni ürün sunacak

Hilti Türkiye’nin inşaat el aletleri sektöründe pek çok ürün gamında ilk üç içinde yer aldığını bildiren Talat Özkan, sözlerine şöyle devam etti; “Genel olarak hedefimiz, sektörümüz içinde farklılaşma yoluyla, inovatif ürünlerimiz ve çözüm odaklı yaklaşımımızla öne çıkmak. Türk inşaat sektörüne 2017 yılında 30 yeni ürün sunduk, 2018 yılında da yine 30 ürün lansmanı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 30’unu yeni ürünlerimizden sağlıyoruz.”

Deprem, yangın ve renovasyon çözümleriyle de iddialı

Farklı ürün ve çözümlerle Türkiye’nin geniş kapsamlı ve prestijli pek çok kamu ve özel sektör projesinde yer aldıklarını söyleyen Özkan; “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu deprem kuşağı için uygun olan C2 deprem performans sınıfında mekanik dübeller ile cephelerin binalara güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlıyoruz. Mühendislik ekibimizle, Türkiye’de depreme dayanıklı cephe tasarımının yaygınlaşması amacıyla tasarımcı ve uygulamacılara seminer, eğitim ve sahada uygulama desteği vererek bu konuda ülkemize yatırım yapıyoruz.

Yangın esnasında 4 saate kadar alev, duman ve zehirli gazların yayılmasını ve ısının yükselmesini engelleyen pasif yangın durdurucu ürünlerdeki 30 yılı aşkın uluslararası tecrübemiz ve alanında uzman teknik personelimizle yangın yalıtımı alanında da öncü bir markayız. Bu inovatif ürünlerimizle kamu binaları, AVM’ler, ticari binalar gibi çok sayıda projede yangın sırasında oluşabilecek zararları minimize etmek için çalışıyoruz. Tarihi yapılarda ise uzun metrajlı elmaslı delme-kesme sistemlerimizle renovasyon ve güçlendirme projelerinin kusursuz bir şekilde hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Yurt dışında başta kiliseler olmak üzere tarihi yapılarda kullanılan Hilti delim sistemi, duvarların içerisinden 50 metreye kadar boylu boyunca delik delme imkânı sağlıyor. Bu sayede çelik, duvarın içinden geçtiği için tarihi dokunun görüntüsü bozulmuyor” şeklinde konuştu.

Dünya çapında her gün 200 bin müşteri ziyareti

Hilti’nin başarısında etkisi olan en önemli faktörlerden birinin doğrudan satış stratejisi olduğunun altını çizen Özkan, şu bilgileri aktardı; “Hilti olarak bayiler aracılığı ile değil, doğrudan kendi çalışanlarımızla satış yapıyoruz. Tüm ürün ve hizmetlerimizi, sektör bazında uzmanlaşmış satış temsilcilerimiz, mağazalarımız, müşteri hizmetleri yetkililerimiz, web sitemiz ve mühendislik ekibimiz aracılığıyla sunuyoruz. Dünyadaki Hilti çalışanlarının üçte ikisi, satış organizasyonlarında ve mühendislik alanlarında doğrudan müşteri için çalışıyor. Hilti, geliştirdiği teknoloji ve ürünlerdeki başarısını, dünya çapında her gün gerçekleştirdiği yaklaşık 200 bin müşteri ziyaretine borçlu. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler onların ihtiyaçlarına göre yeni teknolojiler geliştirmemizi de sağlıyor.”

120 bin makine tamir kapasiteli yeni teknik servis

İnşaat profesyonellerinin, çalışma hayatlarını ciddi oranda kolaylaştıran, uzun ömürlü ve dayanıklı ürünleri tercih ettiklerini ve ürünlerin yanı sıra hizmet kalitesine de çok önem verdiklerini vurgulayan Özkan, Hilti’nin müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yeni teknik servisiyle ilgili şu bilgileri aktardı; “Pazardaki Hilti makinelerinin sayısında yaşanan hızlı artışa bağlı olarak müşterilerimizin taleplerini daha iyi karşılayabilmek adına yeni Hilti Teknik Servis ve Eğitim Merkezi’mizi kurduk. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni merkezimizin yıllık 120 bin makine tamir kapasitesi bulunuyor.

3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip üç katlı binanın birinci katı teknik servis, ikinci katı ofis ve çalışanlar için sosyal alan, üçüncü katı ise eğitim ve konferans alanı olarak tasarlandı. Önceki yerleşkeye göre üç kat daha geniş bir alana kurulan yeni teknik serviste, yenilenen ve sayısı artırılan makineler ve segmentlere göre sınıflandırılan uluslararası standartlardaki tezgahlar ile operasyon hızı büyük ölçüde arttı. Yıkama kazanları sayısının iki katına, toz toplama makineleri sayısının ise dört katına çıkartıldığı yeni merkezimizde, son teknoloji elmaslı sistemler test makinesi ve kumlama yöntemiyle temizleme yapabilen kompresörlü yıkama cihazı sayesinde müşterilerimizin özellikle yatırım bedeli yüksek olan duvar kesme ve karot makinelerinin tamirleri daha kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.”

2018’e damga vuracak yeni hizmetler…

2018 yılında start verilecek yeni hizmetlerle ilgili de bilgi veren Özkan; “İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir’de hayata geçirilecek “3 gün veya ücretsiz” hizmetimizle, müşterilerimizin arızalanan makinelerini aynı gün içerisinde adreslerinden aldırıp tamirini gerçekleştirdikten sonra kargo süresi ile birlikte üç gün içinde teslim edeceğiz. Bu sürenin üç günü aşması durumunda ise tutarı ne olursa olsun ürünün tüm tamir masraflarını Hilti olarak biz karşılayacağız. Bu hizmetimizle sektörde bir ilke imza atmaya hazırlanıyoruz. 2018’in bir diğer yeniliği ise sadık Hilti müşterilerine özel olarak geliştirdiğimiz VIP hizmetimiz olacak. 20’yi aşkın hizmeti kapsayan projemiz kapsamında VIP müşterilerimize; lansmandan önce ürünleri deneyimleme fırsatı, kendilerine özel saha ve müşteri hizmetleri yetkilisi tanımlanması, ücretsiz servisler ve özel etkinlikler gibi pek çok avantaj sunacağız“ diyerek sözlerini tamamladı.

Hilti ve Hilti Türkiye Hakkında

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan yaklaşık 35 bin nüfuslu Lihtenştayn Prensliği’nde 1941 yılında doğup, bugün yaklaşık 24 bin çalışanı ile global jenerik marka haline gelen Hilti, 6 kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarına ilk kez 1982 yılında giren ve 15 yıl distribütörlük olarak temsil edilen Hilti, 1997 yılından bu yana ise Türkiye’de yüzde 100 yabancı sermayeli bir firma olarak faaliyet gösteriyor. Bu sene 20. yılını kutlayan Hilti Türkiye, göstermiş olduğu gelişimle 2011 yılı başından bu yana 10 ülkenin (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan, Tacikistan, Moldova ve Kuzey Irak) bağlı olduğu bir bölgesel üs konumunda. 2016 yılında yüzde 25 büyüme gösteren Hilti Türkiye, başarısını bilgi, birikim ve inovasyon ile sürdürülebilir değer yaratan bir marka olmaya borçlu. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Hilti Türkiye, 315 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Ekonomiye yarattığı katma değer dışında İnsan Kaynakları alanında çalışmalarıyla da öne çıkan Hilti Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından belirlenen, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2016” listesinde 4. sırada yer aldı. 2015 yılında aynı ödül kategorisinde 3. sırada yer alan Hilti Türkiye, Yaşam Boyu Öğrenme alanında Özel Ödül’e de layık görülmüştü.

hilti.com.tr