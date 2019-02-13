2 yıl içinde 5 milyon kullanıcı hazır ofislerde çalışacak

40 yıl önce Servcorp’un kurucusu Avustralyalı gayrimenkul uzmanı Alfred Moufarrige’in fikriyle ilk kez ortaya çıkan hazır ofisler, aradan geçen zamanda hızlı gelişme gösterdi ve dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de oldukça yaygınlaştı. Dünyada 2 yıl içinde 5 milyon kişinin hazır ofis ve esnek çalışma alanlarında çalışmaya devam edeceğini belirten Servcorp Türkiye yetkilileri, 2020 yılına kadar hazır ofis lokasyonlarının 30 binin üzerine çıkmasını bekliyor.

3 Yılda Yüzde 90 Artış Sağlandı

Türkiye’de yaptığı yatırımlarla hazır ofis ve esnek çalışma alanlarında kalite ve standartların yükseltilmesine öncülük eden Servcorp, özellikle sunduğu avantajlar ile girişimci ve şirketlerin hayatını kolaylaştırırken pek çok hizmetin daha ekonomik bütçelerle sunulmasını da sağlıyor. Türkiye’de ortak çalışma alanı sağlayıcılarının sayısının son 3 yılda yüzde 90 oranında artış kaydettiğini söyleyen Servcorp Türkiye, bunun en önemli nedeninin bu tarz ortak çalışma alanlarına artan talebin büyümesi olduğunu belirtiyor.

Maliyet En Çekici Sebep

Bu artışın sebepleri arasında kolay ve ekonomik bir şekilde ofis kurmak, ağını geliştirerek, yeni iş kontakları oluşturmak ve iş hayatının mobilleşmesine paylaşımlı çalışma alanlarının daha rahat bir zemin sunması, başlıca unsurlar olarak yer alıyor. Bu gerekçelerin yanında sunulan tüm hizmetlerin, düşük maliyetlerle ve kullandığın kadar öde modeli ile sunulması da öncelikli tercih edilmede büyük önem taşıyor. Esnek çalışma alanları sağlayıcılarından, geleneksel tarzda kurulan ofislere oranla en az yüzde 40 daha düşük maliyetle hizmet alınabiliyor. İstanbul’da Levent Tekfen Tower ve Nişantaşı Louis Vuitton Orjin Binası olmak üzere iki ofis alanı ile hizmet vermekte olan Servcorp, dünya genelinde 160’dan fazla ofis alanı ile hizmet veriyor.

Hazır Ofisler İş Dünyasının Cazibe Merkezi Haline Dönüştü

Günümüzde hazır ofisler ve paylaşımlı esnek çalışma alanları; en az iki dil bilen sekretarya-asistan desteği,kesintisiz internet ve 7/24 telefon bağlantısı, temizlik, güvenlik ve bir ofiste olması gereken tüm hizmetleri sunan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Firmaları tüm bunların tedarik ve takibi için, yeni istihdam bütçeleri ayırmaktan kurtaran hazır ofisler, özellikle Servcorp gibi global ofis sağlayıcılarının sunduğu network imkanları ve mobil çalışmaya verdiği imkanlarla, iş dünyasının ve girişimcilerin cazibe merkezleri haline dönüşmüş durumda