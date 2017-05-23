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2. Uluslararası Jeotermal Kongresi

23 Mayıs 2017 Salı 14:27
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Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şentürk: -"Türkiye'de jeotermal enerji son 5 yılda her yıl ortalama yüzde 50 büyüme hızını korudu"

2. Uluslararası Jeotermal Kongresi
İZMİR (AA) - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları içinde yüksek verime sahip milli bir kaynak olduğunu belirterek, "Türkiye'de jeotermal enerji son 5 yılda, her yıl ortalama yüzde 50 büyüme hızını korudu." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Uluslararası Jeotermal Kongresi'nin (IGC Türkiye 2017) açılışında konuşan Şentürk, inşa aşamasında olan ve planlanan yatırımlarla birlikte Türkiye'de bin 900 megavat jeotermal enerji kapasitesi bulunduğunu söyledi.

Şentürk, mevcut jeotermal kapasitenin, 8 bin megavat rüzgar ve 15 bin megavat güneş santralinin ürettiği enerjiye eşdeğer olduğunu vurgulayarak, "Mevcut kurulu güçle dünyada yedinci sıradayız. Hedefimiz, yatırımların sürekliliğinin devam etmesini sağlamak ve jeotermal elektrik üretim sıralamasında dünyada ilk üç arasına girmek." diye konuştu.

Türkiye'nin jeotermal santrali yatırımlarında yaklaşık 860 megavat kurulu güce ulaştığını belirten Şentürk, "Daha önce 600 megavat olarak belirlenen 2020 ülke vizyonu hedeflerini çoktan aştık. Amacımız, kaynak bazında elektrik üretim kapasitesinde jeotermal kapasitesini artırmak. Türkiye'nin arz güvenliği en yüksek kaynağı jeotermal enerjide yatırımların artırılması gerekiyor. Jeotermal enerji tüm enerji kaynakları içinde en milli enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı Türkiye'de son 5 yılda, her yıl ortalama yüzde 50 büyüme hızını korudu." ifadelerini kullandı.

- "65 milyon dolar Türkiye'ye aktarıldı"

 Dünya Bankası Jeotermal Enerji Uzmanı Thrainn Fridriksson da bankanın, 2011 yılından bu yana jeotermal enerji projelerine finansman desteği sağladığını ve bu kapsamda tüm finansmanlarının yüzde 14'ünün jeotermal projelerine aktarıldığını belirtti.

Dünya Bankası'nın 33 ülkede jeotermal enerji projelerine destek verdiğini bildiren Fridriksson, "Geçmişte risk ve maliyet üzerine farklı yaklaşımlar uygulansa da artık projelerdeki katılımcıların riskleri paylaştığını görüyoruz. Bu, her paydaş için proje maliyetini düşürüyor. Türkiye açısından değerlendirecek olursak, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile beraber 65 milyon dolar civarında kaynağın Türkiye'ye aktarıldığını biliyoruz." diye konuştu.

Fridriksson, Türkiye'nin 2023'e kadar bin megavatlık jeotermal kapasiteye ulaşma hedefine kesin gözüyle baktıklarını sözlerine ekledi.


Anadolu Haber Ajansı
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