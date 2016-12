“2. Global SatShow” etkinliğinin global sponsoru Mitsubishi Electric oldu

ESOA (Emea Satellite Operators Association) ev sahipliğinde ve Medyacity organizatörlüğünde düzenlenen, uydu konusunda dünyanın en etkili iş geliştirme platformlarından “Global SatShow” etkinliğinin ikincisi, 29-30 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin global sponsoru ise bugüne kadar 500’ün üzerinde yerli ve uluslararası uydunun üretiminde birincil yüklenici ya da temel alt yüklenici olarak rol alan Mitsubishi Electric oldu. Uydu sistemleriyle ilgili geleceğe dönük stratejilerin ve teknolojide kaydedilen en son gelişmelerin aktarıldığı “Uydu sektöründe gelecekteki işbirlikleri” panelinde konuşma yapan Mitsubishi Electric Corporation İcra Kurulu Üyesi ve Elektronik Sistemler Grup Başkanı Masamitsu Okamura, Türkiye ve Mitsubishi Electric arasında uzun vadeli ve verimli bir ilişki kurmayı hedefledikleri mesajını verdi.



“Türkiye gelecek vadeden bir ülke”

Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda istikrarlı bir ekonomik büyüme kaydettiğinin ve gelecek vadeden bir ülke olduğunun altını çizen Masamitsu Okamura, sözlerine şöyle devam etti; “Mitsubishi Electric olarak, yerel bir ağ ile pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 2012 yılında Mitsubishi Electric Türkiye A.Ş.’yi kurduk. Bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyada önde gelen markalardan biri olarak kabul edilen Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanlarını; fabrika otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri ve klima sistemlerinin satış ve satış sonrası hizmetleri oluşturuyor. Türkiye’de bu ana faaliyet alanlarımızın yanı sıra uydu, asansör, görsel veri sistemleri, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı projelerinde de rol alıyoruz. Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile dikkat çeken markamız, aynı zamanda Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olarak öne çıkıyor.”



“Ana yüklenicisi olduğumuz 20 uydu yörüngede, 20’den fazlası üretimde…”

Mitsubishi Electric olarak uzay geliştirme faaliyetlerine 1960’ların sonlarında başladıklarını ve 50 yıldır uzay sistemleri sektöründe büyüyerek hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Okamura, şu açıklamalarda bulundu; “Mitsubishi Electric olarak 1990’lara kadar kaynaklarımızı Japonya Hükümeti için uydu geliştirmek üzere kullandık. 2000’lerin başında ise uydu teknolojilerimizi kullanarak uluslararası pazarlara açıldık ve şu anda sektörde uluslararası markalardan biri olarak kabul ediliyoruz. Sabit ve alçak yörüngeli uydular konusunda engin bir deneyim ve birikime sahibiz. Geçtiğimiz on yıllık dönemde, Japon hükümetinin uyguladığı programlar kapsamında çok çeşitli uydular geliştirerek, üreterek ve fırlatarak bu birikimimizi daha da güçlendirdik. Aynı zamanda uluslararası pazarlardaki deneyimimizi de arttırıyoruz. Şu anda ana yüklenicisi olduğumuz 20’den fazla uydumuz yörüngede ve sorunsuz çalışıyor, 20’nin üzerinde uydumuz ise üretim aşamasında bulunuyor.”



Türksat mühendislerine eğitim programı

Mitsubishi Electric olarak Türksat ile işbirliklerinin 2011 yılında Türksat 4A ve 4B uydularının yörüngeye teslimi konusunda bir telekomünikasyon uydu sözleşmesiyle başladığını bildiren Okamura, “Türksat 4A ve 4B uyduları farklı veri yükü fonksiyonlarını barındıran DS2000 uydu platformuna yerleştirildi. Bu uyduların ilki olan Türksat 4A Şubat 2014’te, ikinci uydu olan Türksat 4B ise Ekim 2015’te fırlatıldı. Şu anda başarılı bir şekilde yörüngede faaliyet gösteren her iki uydu, Türkiye ve komşu ülkelerde yayıncılık ve telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor” diye konuştu. Türksat 4A ve 4B projesi kapsamında Türksat için “Doğrudan Katılım Programı” düzenlediklerini ifade eden Okamura, “Türksat’ın Türk uzay sektörünü güçlendirebilmesi için bilgi ve becerilerimizden faydalanması amacıyla uyguladığımız iki yıl süren kapsamlı programa Türksat’tan yaklaşık 20 mühendis katıldı.” dedi.



Cumhurbaşkanı Mitsubishi Electric’i ziyaret etti

2014 yılının Ocak ayında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türksat 4A’nın nakliyesi için düzenlenen törene katılmak üzere Japonya’nın Kamakura kentinde bulunan Mitsubishi Electric fabrikasını ziyaret ettiğini belirten Okamura, şu açıklamalarda bulundu; “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı fabrikamızda ağırlamak bizim için büyük bir onur oldu. Türksat 4A ve 4B projesini başlattığımız günden bu yana Türkiye ile işbirliğimizi geliştirmek ve hızlandırmak için sürdürdüğümüz faaliyetler dikkate alındığında, bu ziyaret Türkiye ve Japonya’nın uzay geliştirme alanında iyi ilişkilerini yansıtan simgesel bir önem taşıyor. Bugüne kadar Japonya’nın Kamakura kentinde bulunan fabrikamızı ve JAXA Tsukuba Uzay Merkezi’ni görmek üzere Türkiye’den Japonya’ya çok sayıda heyet geldi. Türksat 4B’nin nakliyesinden önce, Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Sayın Ahmet Bülent Meriç de uyduyu görmek üzere fabrikamızı ziyaret etti.” Mitsubishi Electric’in inovatif ürünleri ve ileri teknolojisi ile Türkiye’nin uydu faaliyetlerine katkı sağlamaya devam etmeyi hedeflediklerini belirten Okamura, “Türkiye ve Japonya hükümetleri tarafından açıklanan stratejik işbirliği çerçevesinde, Türkiye ve Mitsubishi Electric arasında uzun vadeli ve verimli bir ilişki kurmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2016’da sona eren mali yılda 4,394.3 milyar Yen (38,8 milyar USD*) konsolide grup satışı elde etti.