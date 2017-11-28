1983’ten beri hayatımızdalar: Bilgisayar virüsleri

Bulaşıcıdır ve çoğalır



Len Adleman, bu çalışmanın yapıldığı 3 Kasım 1983 tarihinde ‘bulaşıcıdır ve çoğalır’ diyerek, bu zararlı yazılımlara ‘Bilgisayar Virüsü (Computer Virus)’ adını verdi. Ve böylece tarihi bir saptama yaptı. Len Adleman'ın öğrencisi Fred Cohen de buna ilişkin çalışma tezinde virüslere ilişkin bu tanımı yaptı: "Bir virüs, diğer programları, muhtemelen kendisinin evrimleşmiş bir sürümünü de içerecek şekilde değiştirerek enfekte edebilen bir programdır.”

Bilgisayar virüsleri artık hepimizi ilgilendiriyor



Dijital cihazların elimize sığabilecek kadar ufaldığı bir dünyada, bu kavram ve tanım artık herkesin gündeminde yer alıyor ve herkesi ilgilendiriyor. Len Adleman ve öğrencisi Fred Cohen’in çalışmaları, bilgisayar savunma tekniklerinin sürekli gelişmesine ve bilgisayar tehditleri üzerindeki araştırmalara yön verdi. Profesör Adleman, bunun bilgisayar bilimleri tarihi için bir köşe taşı olduğunu biliyordu ve sadece Dr. Cohen'i değil, öğrenci gruplarını da bu konuyu araştırmaya teşvik etti. Bu ilk çalışmaların birçoğu daha sonra antivirüs endüstrisi haline gelmenin temelleri sayılır.

Antivirüs dünyasına ve ESET’e de ilham verdi



Süreç içinde birçok uzman, araştırmacı, analist, eğitimci ve diğer uzmanlar bu büyüleyici alana katıldı ve bilgisayar tehditleri konusunda araştırma ve farkındalık üzerinde çalışmaya başladı.

Bundan birkaç yıl sonra da ESET, başarılı karşı önlemler geliştirmenin yollarını aramaya başladı. ESET’i kuran üç yetenekli genç, ünlü NOD yazılımını 1987’de hazırladı. ESET, o günden bu yana sürekli artan yenilenen, güncellenen ve zekileşen virüslere karşı 30 yıldır savaşmaya devam ediyor. 200‘ü aşkın ülkede ve 110 milyon kullanıcının desteğiyle.

Profesör Len Adleman'ın öğrencisi Fred Cohen, ABD’de Kaliforniya Üniversitesi‘nde bir çalışma deneyi olarak zararlı bir program oluşturdu ve Adleman’in incelemesine sundu. Gelecekte DNA Bilgisayarların (DNA Computing) babası olarak da tanınacak olan Len Adleman, o sırada bir moleküler biyoloji laboratuarı içinde gerçek HIV virüslerini araştırıyordu. Öğrencisinin programını incelediğinde benzerliği hemen tespit etti: Bu program, bulaştığı sistemde hızla kendisini çoğaltırken aynen gerçek bir virüs gibi davranıyordu.Basın Bülteni