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19. Yönetim Bilimleri Kongresi İTÜ’de!

18 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve önemini her yıl arttıran Yönetim Bilimleri Kongresi (YBK)’nin 19.’su 8-10 Mart 2018 tarihlerinde İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

19. Yönetim Bilimleri Kongresi İTÜ’de!

18 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve önemini her yıl arttıran Yönetim Bilimleri Kongresi (YBK)’nin 19.’su 8-10 Mart 2018 tarihlerinde İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:10
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19. Yönetim Bilimleri Kongresi İTÜ’de!

Türkiye’nin en aktif öğrenci kulüplerinden İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen kongre, her yıl 62 farklı üniversiteden 900 kişilik katılımcıya ve internet üzerinden 10.000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Kongre; AdMind Reklam Pazarlama Yarışması,Oturumlar, Vaka Çalışmaları, Kariyer Alanı ve Kapanış Gecesi olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır. Kongrenin amacı, öğrenciler ve iş dünyası arasında köprü kurarak, dünyada trend olan yönetim konuları hakkında bilgi paylaşımına olanak vermek ve kariyer planlaması yapmakta olan öğrencilere yol göstermektir.

Yönetim Bilimleri Kongresi kapsamında Türkiye’nin ve Dünya’nın gündemindeki konular dünü ve bugünüyle ilgili firma temsilcileri ve sektörün önde gelen isimleri tarafından ele alınacaktır. Bunların yanı sıra organizasyon kapsamında yönetim bilimlerinin ülkemizdeki geleceği ile ilgili beklentiler, fütüristik yaklaşımlarla irdelenecek ve konuşmacılar ile katılımcılar arasında bilgi ve fikir aktarımı etkin bir şekilde sağlanacaktır.

Bu sene kongrede katılımcılarla bir araya gelecek isimlerden bazıları şu şekilde;

Sina Afra Evtiko Kurucu ve CEO’su,Ömer Suner İninal CEO’su, Dr. Soner Canko BKM Bankalar Arası Kart Merkezi CEO’su, Akan Abdula FutureBright Kurucusu, Beyza Kapu L'Oréal CMO’su.

Organizasyon kapsamında üç gün boyunca eğitimler ve vaka çalışmaları düzenlenecektir. Vaka çalışmaları için toplanan başvurular üzerine katılımcı firmalar tarafından yapılacak elemeler ile belirlenecek katılımcılarla vaka çalışmaları gerçekleştireceklerdir. Vaka çalışmalarında katılımcılara staj imkanının da sunulabileceği çeşitli sürpriz hediyeler verilecektir.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 15.01.2018 15:17
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