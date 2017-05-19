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19 MAYIS TÖRENLERLE KUTLANIYOR

19 Mayıs 2017 Cuma 11:52
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor.

19 MAYIS TÖRENLERLE KUTLANIYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, beraberindeki gençlik heyeti ile Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Anıtkabir'de düzenlenen tören, saat 09.30'da Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ve beraberindeki gençlik heyetinin, Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mozoledeki törenin ardından Akif Çağatay Kılıç ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.



Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Kılıç, şunları yazdı:

"Zat-ı alinizin 98 yıl önce Samsun'dan başlattığı tarihi yolculuk, sizlerin önderliğindeki inançlı yürüyüş ile Ankara'da Cumhuriyetimizin kurulmasıyla hedefe ulaşmıştır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın çağrıları ile meydanları doldurmuş, kutlu emanetinize can pahasına sahip çıkmıştır. Gençlerimiz bu direnişin en ön safında yer alarak geleceğimizin teminatı olduklarını bir kere daha ispat etmişlerdir. Gençlere olan güvenimiz, 16 Nisan'da onları TBMM'ye götüren yasa teklifi ile sembolleşmiş ve Gazi Meclisimizin kapıları 18 yaşını dolduran her gencimize sonuna kadar açılmıştır. Başta zat-ı aliniz olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızın kutlu olmasını diliyorum."

İstanbul
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

Törene CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve 19 Mayıs için Azerbaycan'dan gelen gazi askerler katıldı. 

Tören, Cumhuriyet Anıtı önünde fotoğraf çekimi ardından sona erdi. 

Anadolu Haber Ajansı
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