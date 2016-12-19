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1860 Münih'in teknik direktörü Pereira oldu

19 Aralık 2016 Pazartesi 02:09
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Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden 1860 Münih, Vitor Pereira ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

1860 Münih'in teknik direktörü Pereira oldu
BERLİN (AA) - Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden 1860 Münih, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2017 itibarıyla görevine başlayacak 48 yaşındaki Portekizli teknik adamla 30 Haziran 2018'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.

1860 Münih Kulübü Yöneticisi (CEO) Anthony Power, Pereira'yı göreve getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Vitor Pereira'nın büyük bir yüreği ve inanılmaz bir iradesi var. Kulübümüze mükemmel bir şekilde uyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

1860 Münih'in başkanı Peter Cassalette de kulübün ana hissedarı Hasan İsmaik'in desteğiyle Vitor Pereira gibi önemli bir ismin takıma kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Daha önce Porto, El-Ehli ve Olympiakos'u çalıştıran Pereira, son olarak Fenerbahçe'de görev yapmıştı.


Anadolu Haber Ajansı
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