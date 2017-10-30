18. ULUSLARARASI İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ İAÜ’DEYDİ

Türkiye’den ve dünyadan İngilizce Dili Eğitimialanında önemli konuşmacıların ve bilim adamlarının katıldığı, ulusal veuluslararası alanda yapılan 85 tebliğin sunulduğu ve akademik çalışmalarınpaylaşıldığı eğitim boyunca, Prof. Dr. Aydan Ersöz, Prof. Dr. Birsen Tütüniş,Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Richard Smith,Prof. Dr. Peter Medgys, Prof. Dr. Miroslaw Pawlak gibi çok sayıda alanındauzman akademisyen ve bilim adamları konuşmalar gerçekleştirdi.

İngilizce dili eğitimi veren eğitimcileri biraraya getiren etkinlikte etkili dil öğretim teknikleriyle ilgili yeni uygulamave fikirler paylaşıldı. Yabancı dil öğretimi konusunda yapılan bilimselaraştırmalar katılımcılara sunularak çeşitli atölye eğitimleri düzenlendi.Yabancı dil eğitimi alanındaki değişiklikleri ve güncel yaklaşımları içeren 18.Uluslararası ELT Konferansı, ülkemizin çeşitli illerinden ve dünyanın birçokülkesinden katılan akademisyenler, bilim adamları, İngilizce öğretmenleri veİngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencileri katıldı. Konferansta dil eğitimi ileilgili güncel gelişmeleri yakından izleme olanağı bulan katılımcılar, meslekigelişimlerine katkıda bulunacak kuramsal bilgilerle birlikte sınıflarındauygulayabilecekleri, uygulamaya yönelik yeni öğretim, yöntem ve teknikleri iletanışma fırsatı buldu.

Basın Bülteni