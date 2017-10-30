banner181
Ana SayfaGÜNCEL

18. ULUSLARARASI İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ İAÜ’DEYDİ

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:35
Bu haber 969 kez okundu

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce HazırlıkOkulu’nun ev sahipliğinde İngilizce Eğitim Derneği’yle (INGED) birlikteortaklaşa düzenlenen “The Winds of Change” adlı 18. Uluslararası ELT (İngilizceDili Eğitimi) Konferansı 20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul AydınÜniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

18. ULUSLARARASI İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ İAÜ'DEYDİ
Türkiye’den ve dünyadan İngilizce Dili Eğitimialanında önemli konuşmacıların ve bilim adamlarının katıldığı, ulusal veuluslararası alanda yapılan 85 tebliğin sunulduğu ve akademik çalışmalarınpaylaşıldığı eğitim boyunca, Prof. Dr. Aydan Ersöz, Prof. Dr. Birsen Tütüniş,Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Richard Smith,Prof. Dr. Peter Medgys, Prof. Dr. Miroslaw Pawlak gibi çok sayıda alanındauzman akademisyen ve bilim adamları konuşmalar gerçekleştirdi.

İngilizce dili eğitimi veren eğitimcileri biraraya getiren etkinlikte etkili dil öğretim teknikleriyle ilgili yeni uygulamave fikirler paylaşıldı. Yabancı dil öğretimi konusunda yapılan bilimselaraştırmalar katılımcılara sunularak çeşitli atölye eğitimleri düzenlendi.Yabancı dil eğitimi alanındaki değişiklikleri ve güncel yaklaşımları içeren 18.Uluslararası ELT Konferansı, ülkemizin çeşitli illerinden ve dünyanın birçokülkesinden katılan akademisyenler, bilim adamları, İngilizce öğretmenleri veİngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencileri katıldı. Konferansta dil eğitimi ileilgili güncel gelişmeleri yakından izleme olanağı bulan katılımcılar, meslekigelişimlerine katkıda bulunacak kuramsal bilgilerle birlikte sınıflarındauygulayabilecekleri, uygulamaya yönelik yeni öğretim, yöntem ve teknikleri iletanışma fırsatı buldu.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.