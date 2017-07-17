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17 yaşındaki Furkan İstanbul Boğazı'nda aranıyor

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:18
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Beşiktaş Arnavutköy'de iki gün önce denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.

17 yaşındaki Furkan İstanbul Boğazı'nda aranıyor

İSTANBUL (AA) - 

Arnavutköy vapur iskelesi yakınlarında 15 Temmuz Cumartesi günü arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan Esenler Oruçreis İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenik Bölge Komutanlığı'nca ekiplerince yürütülüyor. 

Arama çalışmalarında Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait 1 tekne, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 bot ile Dalış Timi'ne ait 4 dalgıç ve gönüllü 1 dalgıç yer alıyor. 

Yıldırım'ın ailesi ve yakınları da göz yaşları içinde arama çalışmalarını sahilden izliyor.

Furkan Yıldırım'ın babası Memduh Yıldırım, yaptığı açıklamada, oğlunun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne katılmak için Arnavutköy sahiline geldiğini söyledi. Miting saatine kadar yüzmek için arkadaşlarıyla denize girdiğini anlatan Yıldırım, "Denize girdikten sonra oğlum akıntıya kapılmış. Zaten fazla da yüzme bilmediği için kaybolmuş." diye konuştu.

Oğlunun vatanını, milletini seven çok değerli bir çocuk olduğunu kaydeden Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, arama çalışmalarına daha fazla ağırlık verilerek çocuğunun bulunmasını talep etti.

Anadolu Haber Ajansı
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