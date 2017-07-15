15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE MEYDANLARDA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı.

FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarihi bir anmaya mekan olacak.

Darbeye direnişin simge mekanlarından, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakası girişi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne hazırlanıyor.

Törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü başlattı.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar atıyor.

Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor.

Kısıklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun da bulunduğu Kısıklı Meydanı'nda, üzerinde ay-yıldız ve 15 Temmuz baskılı tişörtler giyen, 15 Temmuz logolu şapkalar takan vatandaşlar bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan vatandaşlar, köprüye doğru hareket etti.

Altunizade

Altunizade'ye gelen vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları taşıyarak törenin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyor.

Bu arada, vatandaşların yürüdüğü D-100 Karayolu'na çıkan ara yolların girişleri kamyonlarla kapatıldı.

Öte yandan tören alanına başka noktalardan da gruplar halinde yürüyüşler yapılıyor. Sağlık çalışanları da Üsküdar Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptıktan sonra köprüye yürümeye başladı.

Çengelköy

Toplanma noktalarından biri olan Çengelköy Meydanı'nda platform oluşturuldu. Kurulan ses sisteminden "Türkiyem", "Vatanına göz dikeni ez oğlum" gibi şarkılar çalınıyor.

Sokaklar ve dükkanlara Türk bayrakları asılırken, meydana çıkan sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyor. Vatandaşlar yürüyüş sırasında Çengelköy Polis Merkezi'nde bulunan emniyet güçlerine sevgi gösterisinde bulunuyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden yürüyerek beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Çengelköy Meydanı'na geldi.

Başbakan Yıldırım'ı burada Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Vatandaşlar, Başbakan Yıldırım'a yürüdüğü sırada sevgi gösterisinde bulunurken, bazıları fotoğraf çektirmek için yanına geldi.

Yıldırım, burada vatandaşlara hitaben "Aziz İstanbullular, şimdi hep beraber şehitler abidesine doğru yürüyoruz. Gelecek için, istikrar için, istikbal için, bir daha terör örgütlerinin ve darbecilerin bu ülkede herhangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik için, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar." dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra "Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılarak, anma töreninin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe devam etti.

Yıldırım, yürüyüşü sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, 'Bu alçaklar hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı mutlaka alsınlar.' diyor. Biz de şehit yakınlarımıza, gazilerimize 'Müsterih olun, ne yaparsa yapsınlar, hangi tiyatroyu oynamaya kalkarsa kalksınlar hukuk içerisinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar.' diyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde 80 milyon vatandaşımızla bir, beraber olarak yaşamaya azmettik. Bin yıldır bu topraklarda bu kararı verdik, bundan sonra da bu bayrağı hiç kimse indiremeyecek, bu ezanları hiç kimse dindiremeyecek. İşte bunun teminatı Çengelköy'dür, Beylerbeyi'dir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesinin ardından anma töreni başlayacak

Çeşitli noktalarda toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlik alanına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma programına gelen, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, etkinliğin başlamasını beklerken, 15 Temmuz marşlarını dinledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı'nın gösterisini izledi.

Başbakan Binali Yıldırım da tören alınına geldi. Yıldırım, platforma çıkarak, katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesinin ardından anma töreni başlayacak. Anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, 15 Temmuz belgeseli gösterilecek.

Erdoğan'ın hitabı sonrası 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunacak ve saygı ışıkları yakılacak. Daha sonra köprüde inşa edilen Şehitler Makamı açılacak.

Bu arada, etkinlik alanında bulunan bir vatandaşın elinde terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in kuklasını taşıdığı görüldü.

Bu arada, Anadolu Yakası'nda otobüs ve metrobüslerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek isteyen vatandaşlar üzerinde "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" yazılı kırmızı beyaz ay yıldızlı tişörtler giyerek, ellerinde Türk bayrakları taşıyor.

Yine, iş makineleri ve hafriyat kamyonları dahil şahsi otomobillerinin de Türk bayraklarıyla süslendiği görüldü.

Beykoz'dan da vatandaşlar iskeleden gemilerle Çengelköy'e geçti.

Vatandaşlar Eyüp Sultan Meydanı'nda toplanmaya başladı

Eyüp Belediyesi'nce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Eyüp Sultan Meydanı'nda dev bir platform kuruldu. Platformun bir yanında şehitlerin isimlerinin yazıldığı, diğer tarafında da üzerinde tanka çıkan ve elinde Türk bayrağı sallayan bir kişinin fotoğrafı ile "Nöbetteyiz" yazılı ışıklı panolar yer aldı.

Platformda, müzik işliğinde 15 Temmuz'da yaşananların yer aldığı sinevizyon gösteriliyor.

Eyüp Sultan Camisi'ne de dev Türk bayrağı asıldı. Caminin önünde şehitlerin hayrına etli pilav dağıtılıyor.

Alanda toplanan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu, tekbir getirdi.

Etkinlik kapsamında Eyüp Sultan Meydanı'nda dualar edilecek, şehit ve gazi yakınlarının konuşmaları olacak. Eyüp Sultan Meydanı'na kurulacak büyük led ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak törendeki konuşması canlı izlenecek.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma törenleri kapsamında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin önüne de platform kuruldu. Burada bulunan dev ekranda 15 Temmuz şehitlerinin isimleriyle birlikte fotoğrafları yansıtılıyor ve 15 Temmuz'la ilgili çeşitli belgesel gösterimleri yapılıyor.

Ankara'da vatandaşlar Ulus Meydanı'nda toplanmaya başladı

Başkentte 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında yapılacak gece yarısından itibaren başlayacak yürüyüşe katılmak üzere vatandaşlar Ulus Meydanı'na geliyor.

Güvenlik kontrolünden geçirilerek alana alınmaya başlayan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söylüyor.

Birinci Meclisten başlayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar sürecek yürüyüş kapsamında bazı noktalara demir bariyerler konuldu.

Kızılay'dan TBMM'ye geçecek yürüyüş korteji için de güvenlik önlemleri alınırken, polis helikopteri görevlendirildi.

Anadolu Haber Ajansı