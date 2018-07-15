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"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün girdiği bütün hücreleri söküp atacaklarını belirterek, 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını, unutmayacaklarını söyledi.

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün girdiği bütün hücreleri söküp atacaklarını belirterek, 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını, unutmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:13
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"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Terörle mücadele stratejimizi son yıllarda değiştirdik"

Şehit ve gazi sayımızla mukayese edilemeyecek kadar teröristi de ortadan kaldırdık. Sadece Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 bin DEAŞ’lıyı, Zeytin Dalı Harekatı’nda 4 bin 600’e yakın PKK/YPG’liyi etkisiz hale getirdik. Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı.

Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve dışında böylesine kayıp vermek ve verdirmek kesinlikle bizim tercihimiz değil. Milletimizi kalkındırmak, refahımızı artırmak için kullanmamız gereken kaynakları terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz.

Terörle mücadele stratejimizi son yıllarda değiştirdik. Artık tehdidin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde beri yaşadıklarımız bu kararımızın, kararlılığımızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi.

"Tuzaklar birer birer teşhir ediliyor"

Sahada karşımızda duramayanların kurdukları tuzaklar da birer birer teşhir ediliyor. İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay. Yaşadıklarımızdan ibret aldık. Aynı tuzaklara düşmemek en başta gelen amacımız.

Yeni yönetim sistemimizle karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık.

"Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız"

FETÖ ihanet çetesinin PKK, DEAŞ, diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceğidir. FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok. 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız.

15 Temmuz kahramanlarının isimleri de tarihe altın harflerle yazılacak.

"Biz kaybetmeyeceğiz"

Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız.

15 Temmuz'u önemsizleştirmeye çalışanlar ülkemize ve milletimize karşı ruhlarında biriktirdikleri kibir, kin ve nefretlerini dile getiriyor.

"Onlara yapılan yanlışı şahsıma yapılmış sayarım"

Şehitlerimizin aziz ruhlarının muazzep edilmesine, gazilerimizin incitilmesine izin vermeyiz. Bunu yapanlar karşılarında önce bizi bulur. Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesabesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım, ona göre davranırım.

TRT HABER

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