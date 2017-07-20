KONYA (AA) - Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri anısına organize edilen, 19 günde bin 600 kilometre mesafenin katedildiği bisiklet turu sona erdi.

İl Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz, müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu" ile FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanlara vefa borçlarını ödemeyi amaçladıklarını söyledi.

Konya'dan 1 Temmuz'da başlayan ve Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ile Çanakkale'ye uzanan bisiklet turunun 19 gün sürdüğünü belirten Öznavruz, "Büyük bir projeye imza attık." dedi.

- "Günde ortalama 100-150 kilometre yol katettiler"

Amatör bisiklet grupları ile üniversite ve lise öğrencilerinin katıldığı tura, yol boyunca bisikletleriyle önderlik eden 3 sağlık çalışanına teşekkür eden Öznavruz, "Sıcaklıkların 35 derece ile yer yer asfalt sıcaklığıyla birlikte 50 dereceye ulaştığı süreçte kardeşlerimiz günde ortalama 100-150 kilometre yol katettiler." ifadesini kullandı.

Bisikletçilerin tur boyunca şehit yakınlarını ziyaret ettiğini anlatan Öznavruz, onlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektupları topladıklarını, 249 şehidin ailelerinden alınan mektuplar tamamlanınca bunları bir kitap haline getireceklerini bildirdi.

Konya Sağlık-Sen Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal da sendika olarak ülkeyi korumak için şehit düşenleri anma adına yapılan bir etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını vurguladı.

Uysal, bisikletçilerin 19 gün süren yolculuğunun önemli ve anlamlı olduğuna işaret etti.

- "Bu anlamlı yolculuğu hayatı boyunca unutmayacağım"

Bisikletçilerden Dr. Mustafa Koyuncuoğlu da, yol boyunca halkın desteğini gördüklerini, anlamlı yolculuğu hayatı boyunca unutmayacağını dile getirerek, "Yol boyunca akıttığımız hiçbir ter damlası, karşılaştığımız hiçbir sıkıntı şehitlerimizin, gazilerimizin göstermiş olduğu mücadelenin zerresini ödeyemez. Onlara çok şey borçluyuz." diye konuştu.

Şehit ailelerini ziyaretlerde duygusal anlara şahit olduklarını belirten Koyuncuoğlu, "Şehitlerimizin ruhunu her zaman yanımızda hissettik. Her sabah müthiş bir direnç ve enerjiyle uyanıp, yola devam ettik." sözlerine yer verdi.

Anadolu Haber Ajansı