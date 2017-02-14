14 Şubat'ta sevgililere 6 milyon adet çiçek

İSTANBUL (AA) - ZAFER ARSLAN - Sevgiliye duyulan özel hislerin en güzel ifade yollarından biri olan çiçekler, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun talep gördü. İstanbul Çiçek Borsasında Sevgililer Günü'nü de içine alan haftada yaklaşık 6 milyon adet çiçek satıldı.

İslam medeniyetinde Hazreti Muhammed'in sembolü olarak kabul edilen gül, mezatta bu hafta 1 milyon 800 bin adet satılarak, sevgiliye duyulan aşkın ve hislerin tercümanı olmaya devam ettiğini gösterdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük çiçek mezadında Sevgililer Günü telaşı yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen rengarenk çiçekler, bu özel günde sevgililer için hazırlandı. 14 Şubat'ı içine alan haftada çiçek mezadında 6 milyon adet çiçek işlem görürken, çiçekler Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifine ait Ayazağa, Bayrampaşa ve Samandıra'da bulunan çiçek borsaları aracılığıyla tüm şehre dağıtıldı.

Sabahın erken saatlerinde açılan mezat, çiçekler bitene kadar açık kaldı. Sevgililer Günü dolayısıyla işlem hacminin yüksek olduğu çiçek borsasında mesai akşam saatlerine kadar sürdü.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nü kapsayan hafta dolayısıyla mezatta 6 milyon çiçeğin işlem gördüğünü söyledi.

Yazıcı, hava muhalefeti ve çeşitli nedenlerden dolayı çiçek fiyatlarının bu yıl, geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirterek, yine de talebin normal günlerin 3 katına ulaştığını belirtti. Yazıcı, 14 Şubat'ta diğer özel günlerin de üzerinde bir talep gördüklerini kaydetti.

Mezatta bu hafta en çok alıcı bulan çiçeğin her Sevgililer Günü'nde olduğu gibi yine gül olduğunu ifade eden Yazıcı, "Bu 14 Şubat'ta 1 milyon 800 bin adet gül satıldı. Gül fiyatı, 8 ila 20 lira arasında değişiyor. Karanfil demeti 20-80 lira, lilyum 50 lira, lale demeti 35 liradan işlem gördü." dedi.

Çiçek borsasının tarihine de değinen Yazıcı, şu bilgileri paylaştı:

"Eskiden çiçekler Eminönü çiçek pazarında satılırdı. Bir gün, birkaç alıcının talip olduğu bir çiçek yüzünden tartışma çıkar. Satıcı bakar ki tartışma kavgaya dönüşecek, en çok parayı kim verirse, çiçeği ona satacağını söyler alıcılara. Böylece iş tatlıya bağlanır ve ilk çiçek mezadı da Eminönü’nde doğar. Başlangıcı 1937’ye dayanmasına rağmen, borsanın asıl kurumlaşması 1945 yılında oldu. İlk kez Heybeliada’da başlayan çiçek satışları, sonraki yıllarda Galatasaray’daki Süreyya Pasajı’nda sürüp bugünkü haline ulaştı.''