14 Şubat Sevgililer Günü için En Akıllı Hediye

Sony Xperia’nın şık ve fonksiyonel akıllı telefonları Xperia XZ ve Xperia X Compact, mükemmel kameraları ile anılarınızın bu özel günde de net ve gerçek renkleriyle hep sizinle olmasını sağlıyor. Kusursuz tasarımı üstün performansla birleştiren Xperia XZ ve Xperia X Compact, akıllı pil teknolojisi Qnovo Adaptive Charging1 ile akıllı telefonun pil ömrünü iki sene boyunca ilk günkü performansında tutuyor. Her iki model de cihazınızı kolay şarj edebilmeniz için yeni USB Type-C™ şarj cihazı ile sunuluyor. Xperia XZ, doğanın güzelliğinden esinlenerek ortaya çıkan yepyeni rengi; Orman Mavisi ve Madeni Siyah ve Platinum renkleri ile 2.799 TL tavsiye edilen satış fiyatı, Xperia X Compact ise; Uzay Siyahı ve Beyaz renkleri ile 1.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla “Sevgililer Günü”nün en özel hediyesi olacak.



Sony Mobile Communications Hakkında

Sony Mobile Communications, tüketiciler ve profesyonel pazarlar için ses, video, oyun, iletişim cihazları ve bilişim teknolojisi ürünleri üreten global bir inovasyon lideri olan Tokyo merkezli Sony Corporation’ın bir iştirakidir. Eşsiz müzik, resim, bilgisayar eğlencesi ve çevrimiçi işleriyle, Sony dünyanın lider elektronik ve eğlence şirketi olarak konumlandırılmıştır. Xperia™ akıllı telefonu ve tablet portföyüyle beraber yenilikçi akıllı ürünleriyle, Sony Mobile Communications, en iyi Sony teknolojilerine, üst kalite içeriklere ve Sony’ni ağ bağlantılı eğlence deneyimleri dünyasına kolayca erişim fırsatı sunmaktadır. Daha fazla bilgi için: www.sonymobile.com