14 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU YERE MAVİ BERE BIRAKTILAR

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir grup vatandaş, 14 askerin şehit olduğu 55 kişinin de yaralandığı terör saldırısını protesto etti.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda toplanıp araçlarıyla saldırının olduğu Talas Bulvarı'na geçti.

Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla, kornalar çalarak hain saldırının yaşandığı yere gelen vatandaşlar, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nı okuyan grup, saldırıda şehit olanların isimlerini tek tek sayarak, "burada" diye bağırdı.

Gruptan bir vatandaş olayın yaşandığı otobüs durağına şehit askerlerin birliklerinde kullandığı "mavi bere"den bıraktı.