12 MART İÇİN GERİ SAYIM

12 Mart da yapılacak Yüksek öğretime Geçiş Sınavı (YGS 2017) için zaman yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı artıyor. İyi bir sonuç almak için kendini derslere ve test çözümlerine adayan 2 milyondan fazla öğrenci son günlerde kütüphanelerin önünde kuyruklar oluşturuyor. En sessiz çalışma ortamı olarak Kütüphaneleri tercih eden öğrenciler sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruklar oluşturuyor.

BU yıl ; YGS ve sınavsız geçiş için 2 milyon 126 bin 681 aday başvuru yaparken, bunların 908 bin 65'ini lise son sınıf öğrencileri, 407 bin 825'ini geçen yıl liseden mezun olanlar, 810 bin 791'ini ise daha önceki yıllarda liseyi bitirenler oluşturdu. Başvuran adayların, 756 bin 473'ü geçen yıl da ÖSYS'ye girdi. Geçen yıl ÖSYS'ye, 78 bin 428'si sınavsız geçiş olmak üzere toplam 2 milyon 86 bin 87 aday başvurmuştu.

12 Mart Pazar gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecek.

YGS sınavı için her yıl başvuru sayısı önemli ölçüde artıyor. 2010 yılında YGS için 1 milyon 587 bin 990 kişi başvuruda bulunmuş, Sınavsız geçiş için ise başvuru sayısı 75 bin 471 kişi olmuştu. 2010 yılında OSS için başvuran aday sayısı 1 milyon 511bin 519 kişi olmuştu. 2011 yılında OSYS için toplamda 1 milyon 711 bin 254 kişi, sınavsız geçiş hakkı için ise 63 bin 025 kişi başvuruda bulunmuştu. YGS sınavı için her yıl başvuru sayısı önemli ölçüde artıyor. 2010 yılında YGS için 1 milyon 587 bin 990 kişi başvuruda bulunmuş, Sınavsız geçiş için ise başvuru sayısı 75 bin 471 kişi olmuştu. 2010 yılında OSS için başvuran aday sayısı 1 milyon 511bin 519 kişi olmuştu. 2011 yılında OSYS için toplamda 1 milyon 711 bin 254 kişi, sınavsız geçiş hakkı için ise 63 bin 025 kişi başvuruda bulunmuştu.

2016 yılında ise OSYS için 2 milyon 255 bin 386 aday başvuruda bulunmuş, ayrıca sınavsız geçiş hakkı için başvuru yapan aday sayısı 77 bin 814 e ulaşmıştı. BU yıl Başvuru sayısında geçen yıla göre azalış söz konusu…

Adaylar sınav giriş belgelerini İnternet ‘ten öğrenecek

YGS'ye girecek adaylar, giriş belgelerini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından edinebilecek. Giriş belgesinin üzerinde adayın, sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunuyor. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.

YGS,12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekecek.

Adaylar, sınav salonuna 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.

- Sınava girecek adaylar Sadece su getirebilecekler

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.

YGS'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. YGS'de öğrencilere Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak.

Sınav 120 dakika sürecek

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde, sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa süre için bile olsa tuvalete gitmek dahil sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecek.

Kılavuza göre, YGS'de ortak müfredata dayalı Türkçe testi, Sosyal Bilimler testi, Temel Matematik testi ve Fen Bilimleri testi yer alacak. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumlu olacak. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulaca

Sonuçlar internetten duyurulacak

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, YGS sonuçlarını 28 Mart 2017'de, TC. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden öğrenebilecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS'lere başvurabilecek. LYS'lere başvurular,4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak. LYS'ler 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak.

Öte yandan,

LYS'de ise adaylara matematik sınavında (LYS-1) matematikten 50, geometriden 30; fen bilimleri sınavında (LYS-2) fizikten 30, kimyadan 30, biyolojiden 30, edebiyat-coğrafya sınavında (LYS-3) Türk dili ve edebiyatından 56, coğrafya-1'den 24, sosyal bilimler sınavında (LYS-4) tarihten 44, coğrafya-2'den 14, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinde ise 32 soru bulunacak. Yabancı dil sınavında da adaylara (LYS-5) 80 soru sorulacak.

Öte yandan YGS den sonra yapılacak olan LYS sınav tarihleri ise söyle;

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS 2017) Başvuru Tarihleri:4-17 Nisan 2017

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi: 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi: 11 Haziran 2017 (Pazar),10.00, 135 dakika

LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi: 17 Haziran 2017 (Pazar), 14.30, 120 dakika

LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi: 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-3:Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi: 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika