100 Yıllık Geçmişe Kadın Dokunuşu: KAF Konak Butik Otel

Boytorun Architects kurucu ortağı Mimar Yudum Boytorun ve kuzeni Sirel Timur, Bartın’da bulunan aile yadigarı 100 yıllık tarihi konağı restore ederek butik otel ve restorana dönüştürdü. 2010 yılında başlayan ve 5 senede tamamlanan restorasyon sürecinin ardından KAF Konak butik oteli ve Rukiye Restoran olarak ilk misafirlerini 2016 yılında ağırlamaya başlayan işletme, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOKİ ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı hibe ve kredileriyle hayata geçirilmiş.

KAF Konak’ın sıradan bir otelden farklı olarak, Bartın için hem ticari hem de sosyal katma değer oluşturan bir turizm işletmesi olmasını amaçlayan Yudum Boytorun ve Sirel Timur, uzun ve yorucu restorasyon sürecine kalkışırken bölgedeki turizmi ve ekonomiyi canlandırmak, yerel istihdamı güçlendirmek ve bölgenin kaybolan lezzetlerini ve kültürel değerlerini ortaya çıkartarak tanıtımını yapmak amacıyla kolları sıvamış.

İlk günden bu yana binanın bir konaklama tesisi olmasını ve bahçesinde de bir restoran açmayı hayal eden kuzenler, konağın odalarında geçmişin anılarını yeniden canlandırmayı, restoranda ise bayramlarda ailecek bir araya toplandıklarında büyükannelerinin günler öncesinden hazırlamaya başladığı yemekleri servis etmeyi hayal etmiş. Bu süreci biraz da çocukluklarına dönüş olarak gören Yudum Boytorun ve Sirel Timur, yapının yeniden yaşamaya başlamasının, insanların bu konakta mutlu olmalarının, yemeklerin pişmesi ve kahkahaların yükselmesinin bu projedeki ana çıkış noktaları olduğunu ifade ediyorlar.

KAF Konak’ın Bir Asırlık Öyküsü…

Settar Altınay tarafından 1910 yılında Karadenizli ahşap ustalarına yaptırılan Settarlar Konağı, aile büyüklerinin vefatından sonra üç çocuklarından biri olan Necmi Altınay’a miras kalmış. Yudum Boytorun’un anneannesi, Sirel Timur’ın da babaannesi olan Rukiye Altınay, bu konağa 1932 yılında gelin olarak gelmiş ve 2000 yılının Ağustos ayına, yani vefatına kadar hep bu konakta yaşamış, üç çocuğunu da bu konakta dünyaya getirmiş. Settarlar Konağı, uzunca bir süre birlikte yaşayan aile için çocukların farklı şehirlere taşınmalarıyla birlikte bayramlarda ve tatillerde bir araya geldikleri sıcak bir yuva olmaya devam etmiş. 2000 yılında Rukiye Altınay’ın vefatıyla boş ve sahipsiz kalan Settarlar Konağı, 90 yıl boyunca aileyi bir araya getiren bir yerken, evde yaşamın bitmesinin ardından çöküşe geçmiş.

"Bu konak bizim için çocukluğumuzda her ara tatilde, her yaz tatilinde, her bayramda mutlaka geldiğimiz, aile olmanın anlamını ve önemini kavradığımız ve asla İstanbul’a dönmek istemediğimiz bir yerdi” diyen Mimar Yudum Boytorun KAF Konak’ın hayatıyla olan bağını şu sözlerle anlatıyor: “Oraya aittik, orada olmak istiyorduk ve dönmemek için kardeşimle birlikte ne mümkünse yapıyorduk. Bir gün daha kalmak için o devasa bahçenin derinliklerinde saklanırdık. Bazen dut ağacına, bazen incir ağacına çıkar, nefesimizi tutar ve yukarıdan bizi aramalarını izlerdik...”

Kaf Konak’ın dönüşüm hikayesi Yudum Hanım için 2010 yılında kuzeni Sirel Timur ile anılarının ve özlemlerinin peşinden bir yolculuğa çıkma kararıyla başlamış: “2010 yılında restorasyon çalışmalarına başladığımızda ev artık yok olmaya yüz tutmuştu. İçerisinde ailemize ait ne varsa evsizler tarafından yağmalanmış ya da ısınmak için yakılmıştı. Çatının da artık su almaya başlamasıyla yapı çürümeye başlamıştı. Dönüp bakınca bu süreçte bizi en çok zorlayan şeyin finansman olduğunu görüyorum. Onun dışındaki her şey çok ama çok zevkliydi... Aldığımız kredileri, üzerine tekrar aldığımız kredileri, bozdurulan birikimleri ve yaşadığımız bütün finansal sıkıntıları turizm işletme belgemizi elimize aldığımız gün unuttuk!"

100 Yıllık Bir Konak Kenti Dönüştürebilir mi?

Projeyi hayata geçirebilmek için ailelerinden de tam destek alan kuzenler, bu zorlu süreç boyunca hem KAF Konak, hem de Bartın özelinde neler yapabileceklerine odaklanmış. Bartın’da gözlemledikleri ve istatistikler üzerinden okudukları gerçekler de onlar için hayli teşvik edici olmuş. KAF Konak’ın bölgedeki benzerlerinden farklı olarak, hem ticari hem de sosyal katma değer oluşturan bir turizm işletmesi olmasını amaçlayan Yudum Boytorun ve Sirel Timur, turizm sektörünün geliştiğini ancak bunun içerisinde değişen müşteri beklentilerini de çok net gözlemleyebildiklerini ifade ediyor. Bartın’daki turistik tesisler, beklentileri sayıca karşılamaya yakın olsa da, mevcut potansiyeller kullanılmadığından ve bu nedenle de turistik faaliyetlerin yoğunluğunun mevsimlere ve tatil dönemlerine göre değiştiğinden şikayetçi olan ikili, Bartın’da 12 ay boyunca turistik cazibe oluşturabilecek potansiyelin olduğuna inanıyor.

Yudum Boytorun ve Sirel Timur, KAF Konak ile başlayan bu sürecin kente çeşitli açılardan katkı sağlamak amacıyla devam edeceğini şu sözlerle anlatıyor: "Ailemizin geçmişini taşıyan bu tarihi yapıyı yenilerken, yapı ve anılarımız özelinde konağı yaşatmak, yeni nesillere ve turizme kazandırmak, bölgesel bir değer yaratmak ve ekonomik katkı oluşturmak istedik. Settarlar Konağı’nın "KAF Konak"a dönüşümünü ve yeniden canlanış hikayesini tamamladıktan sonra bu konu hakkında daha da çok düşünmeye başladık. Şu anda işletmemizde istihdam ettiğimiz 8 personelimiz var ancak bu sayıyı zaman içerisinde restoranın artacak kapasitesi ve ileride inşa edilecek olan ikinci bina ile giderek arttırmayı planlıyoruz.”

Yerel kadın iş gücüne çok önem veren ve işletmede kadın personel istihdam etmeye özen gösteren Boytorun ve Timur, bölgedeki kadın iş gücünü desteklemek için Bartın’ın geleneksel el sanatlarından “tel kırma işi”nin tanıtımı için de bazı projeler geliştiriyor. Öte yandan konağın bulunduğu parselden başlayarak çevre parsellerdeki tarihi yapıların da bir dönüşüm geçireceğini öngören ikili Kaf Konak yatırımının 2. ve 3. etaplarını planlıyor: “Bizim konağımızın bahçesini bir merkez noktası olarak kabul ederek çevre parsellerde yer alan tarihi eserlerin de onarımını sağlamak ve bu bölgenin de Safranbolu ya da benzerleri gibi özel bir dokuya kavuşmasını ve ziyaretçilerini ağırlamasını hedefliyoruz."

KAF Konak, Bartın kentinin ruhuna, konağın tarihi kimliğine, tipolojisine, yapısal izlerine sadık kalarak, günümüz konfor ve teknoloji bileşenleriyle biçimlendirilmiş. 6 odası ve Rukiye Hanım'ın adını taşıyan restoranıyla yeniden hayata tutunan konak, başta aile olmak üzere tüm yöre halkı için önem taşıyan kültürel bir miras olduğunu herkese yeniden hatırlatmış.

Settarlar Konağı’nın KAF Konak’a dönüşüm hikayesi, rölöve projesi ve onaylarında Mimar Selim Karakaş, iç mimari proje ve uygulama işlerinde Yudum Boytorun ve Boytorun Mimarlık ekibinden Hande Şanlımeşhur ile İzzet Filizer; Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Şube Müdürü Kamil Şen ve Müdür Yardımcısı Ayşegül Yaylı; Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan danışman Kubilay Çağlı, Safranbolu Anıtlar Kurulu, TOKİ ve proje süreci bittikten sonra da otelin ve restoranın yöneticiliğini yapan Sirel Timur’un çabaları ve destekleriyle tamamlanmış.